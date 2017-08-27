Из-за пожара на ТЭЦ часть Новосибирска оставалась без света

Пожар на ТЭЦ-2 в Новосибирске. Фото: vk.com/incident_nsk. Пожар на ТЭЦ-2 в Новосибирске. Фото: vk.com/incident_nsk. Пожар на ТЭЦ-2 в Новосибирске. Фото: vk.com/incident_nsk. Пожар на ТЭЦ-2 в Новосибирске. Фото: vk.com/act54. Пожар на ТЭЦ-2 в Новосибирске. Фото: vk.com/act54.

Взрыв трансформатора произошел примерно в 21:22. Пожар тушили 56 человек и 18 единиц техники. Для предотвращения огня пожарным потребовалось 40 минут. Пострадавших нет. В результате аварии произошло временное частичное отключение электроснабжения в Ленинском районе Новосибирска.

Предварительной причиной возгорания стало замыкание оборудования, находившегося на испытании после ремонта, говорится на сайте компании "Сибэко", которой принадлежит станция.

Сейчас станция работает в штатном режиме. Для выяснения причин возгорания создана специальная комиссия.