Из-за пожара на ТЭЦ часть Новосибирска оставалась без света

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Происшествия

Вечером 26 августа взорвался трансформатор на ТЭЦ-2 в Новосибирске. Без электроснабжения три часа оставались более 18 тыс. человек, сообщает управление МЧС по Новосибирской области.

Пожар на ТЭЦ-2 в Новосибирске. Фото: vk.com/incident_nsk.
Пожар на ТЭЦ-2 в Новосибирске. Фото: vk.com/incident_nsk.
Пожар на ТЭЦ-2 в Новосибирске. Фото: vk.com/incident_nsk.
Пожар на ТЭЦ-2 в Новосибирске. Фото: vk.com/act54.
Пожар на ТЭЦ-2 в Новосибирске. Фото: vk.com/act54.

Взрыв трансформатора произошел примерно в 21:22. Пожар тушили 56 человек и 18 единиц техники. Для предотвращения огня пожарным потребовалось 40 минут. Пострадавших нет. В результате аварии произошло временное частичное отключение электроснабжения в Ленинском районе Новосибирска.

Предварительной причиной возгорания стало замыкание оборудования, находившегося на испытании после ремонта, говорится на сайте компании "Сибэко", которой принадлежит станция.

Сейчас станция работает в штатном режиме. Для выяснения причин возгорания создана специальная комиссия.

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