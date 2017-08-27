Из-за пожара на ТЭЦ часть Новосибирска оставалась без света

Вечером 26 августа взорвался трансформатор на ТЭЦ-2 в Новосибирске. Без электроснабжения три часа оставались более 18 тыс. человек, сообщает управление МЧС по Новосибирской области.
Взрыв трансформатора произошел примерно в 21:22. Пожар тушили 56 человек и 18 единиц техники. Для предотвращения огня пожарным потребовалось 40 минут. Пострадавших нет. В результате аварии произошло временное частичное отключение электроснабжения в Ленинском районе Новосибирска.
Предварительной причиной возгорания стало замыкание оборудования, находившегося на испытании после ремонта, говорится на сайте компании "Сибэко", которой принадлежит станция.
Сейчас станция работает в штатном режиме. Для выяснения причин возгорания создана специальная комиссия.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.