Избирком рассказал, сколько партии потратили на выборах в гордуму Барнаула

Кандидаты и партии в Барнауле отчитались о тратах на выборах в гордуму, которые состоятся 10 сентября. По состоянию на середину августа на счетах партий официально находится более 9 млн рублей, у кандидатов — от нуля до 250 тыс., сообщает "Коммерсант".
- Бюджет "Единой России" на выборах в гордуму Барнаула — 5 млн рублей, из них потрачено 3,5 млн на выпуск и распространение печатных материалов. Источник средств не указан.
- Бюджет "Яблока" составил 900 тыс. рублей, из них израсходовано 507 тысяч, "Патриотов России" — 750 тыс. рублей, из них потрачено 349 тысяч.
- У алтайского краевого отделения ЛДПР бюджет 1,67 млн рублей, из них пожертвования от физлиц — 175 тыс.
- Бюджет "Справедливой России" составил 1 млн рублей. Потрачена практически половина суммы на выпуск и распространение печатных материалов, а также на другие услуги.
- Расходы партий "Родина" и "Великое Отечество" составили по 2 млн рублей. Все средства израсходованы. При этом, напомним, кандидаты этих двух партий так и не были зарегистрированы и принимать участия в выборах не будут.
- Бюджет "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" составил 19 тыс. рублей, из них потрачено 16,5 тысяч.
В Барнауле бюджеты кандидатов составили от нуля до 250 тыс. рублей. Самой дорогой может оказаться кампания ректора АлтГАКИ Галины Буевич, на ее счет поступило 250 тыс. руб. На счет зампреда барнаульской гордумы Андрея Солодилова перечислено 200 тыс. руб. Эти деньги пожертвовали ООО "БПЗ Регион" и ООО "Портер".
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