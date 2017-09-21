Изобретатели ИТ-велосипедов

Ирина Баенкова, корреспондент.

Лет пять-семь назад региональные СМИ много писали об ИТ-стартапах с инвестициями и без них. На тот момент уровень развития этой сферы в регионе был таков, что подобного рода начинания были в новинку и свидетельствовали о зарождающемся тренде. Само по себе создание ИТ-проекта уже становилось новостью.

Студент Артем написал мобильное приложение для знакомств? Супер. Предприниматель Петя делает сайт для поиска жилья? Ого! Эти истории вдохновляли.

Случалось, что журналисты попадали впросак, рассказывая об алтайских разработках. В ИТ-сообществе и сейчас иногда вспоминают историю студента АлтГТУ Алексея Бабушкина, о котором сделало сюжет местное ТВ, она стала мемом.

Бабушкин заявил, что изобрел антивирус, который круче всех существующих. О сюжете кто-то написал на популярном профильном сайте habrahabr.ru, и случился "хабраэффект" — об Алексее Бабушкине узнала вся страна. Но вряд ли он был рад этой славе. Специалисты разобрали его разработку по косточкам и не нашли в ней не то что гениальности, а вообще никаких новаций. Конфуз был страшный.

Для журналиста, который не раз писал о стартапах, есть несколько слов, которые являются сигналом "стоп": "Мы разработали новую операционную систему, социальную сеть, поисковую систему". Для неспециалистов звучит громко, но зачастую за этим ничего не стоит. Люди, которые делают подобные проекты, в основном сами не могут объективно оценить их и, увы, не знают сферу, в которой решили работать.

Я отправила присланный нам проект "на экспертизу" в компанию, специализирующуюся на поиске в интернете (ее знают все), и меня попросили не упоминать ее название в новости об этом стартапе вообще. Я задала несколько стандартных вопросов создателям проекта — они на них не ответили. Показала проект программисту из крупной местной компании — он посмеялся.

Потом начала следить за новостями: почему-то была почти уверена, что стартапер обратился не только к нам. Но в итоге о нем до сих пор не написал никто. Меня это радует: журналисты учатся.

Мне не хочется, рассказывая эту историю, кого-то обидеть. Хочу напомнить простую вещь: приступая к проекту в новой сфере, не лишним будет изучить контекст. И второе: чтобы попасть в новости сегодня, мало сделать проект. Нужно, чтобы он был оригинальным, доказал свою жизнеспособность количеством пользователей, вниманием к нему экспертов высокого уровня либо прошел проверку временем.