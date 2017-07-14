Известный барнаульский ИТ-бизнесмен Денис Газукин открывает еще одну компанию

Денис Газукин рассказал, что в основе создания предприятия лежит идея специализации.

Денис Газукин,

ИТ-предприниматель:

Freematiq специализируется на разработке сложных интернет-сервисов, а "Митра" фактически всегда состояла из двух половинок: производства сайтов и продвижения. Мы решили выделить направление, связанное рекламой, маркетингом, продвижением в интернете и нашли для этого компанию-партнера. Происходит слияние и разделение одновременно. Мы совместно организуем новую компанию.

По словам Газукина, сейчас уже не важен сам факт наличия сайта. Важно то, что он дает бизнесу. Как правило, перед ним стоят коммерческие задачи.

Денис Газукин,

ИТ-предприниматель:

Сейчас не всегда нужно "заходить" в сотрудничество со стороны производства сайта. Скорее, надо начинать с задач и коммерческого результата, который требуется. Наша компания будет работать над заказами с позиции конечной пользы для бизнеса. Под это будет разворачиваться вся стратегия. И в нее как компонент будет входить сайт или не будет входить. Сейчас есть много новых форм продвижения в сети. Это лендинги, реклама в социальных сетях, сайты объявлений. Компания будет специализироваться на комплексном онлайн-маркетинге.

Фирма, которая вошла в Miranit, работала самостоятельно три года. По словам Газукина, ему понравились ее подходы к работе и позитивные отзывы клиентов.

Денис Газукин,

ИТ-предприниматель:

У нас общее понимание ценностей. Они работают так, как я считаю и должна вестись работа. Поэтому у нас все получится.

Из "Митры" в Miranit уйдут пять сотрудников, всего в компании на первом этапе будет работать около 15 человек. Ее директором стал Александр Голанцев. Сейчас у фирмы уже есть клиентская база, доставшаяся ей "в наследство" — около 50 заказчиков. Планируется, что Miranit будет работать по всей России.

Напомним, в Барнауле есть альянс из трех компаний, которые специализируются на разных аспектах digital — "Спайк". В него входит "Сибирикс" (отвечает за производство сайтов), Kinetica (отвечает за продвижение) и Punk You (отвечает за визуализацию).

Алексей Самойлов, гендиректор компании Kinetica, говорит, что "в его системе координат" дефицита предложения на рынке продвижения в интернете сейчас нет. Наоборот, конкуренция постоянно растет, по крайней мере за федеральных клиентов.

Алексей Самойлов,

гендиректор Kinetica: