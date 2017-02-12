Известный политик стал новым президентом Германии

Известный немецкий политик, бывший глава МИД ФРГ, 61-летний социал-демократ Франк-Вальтер Штайнмайер в воскресенье стал 12-м президентом Германии. С самого начала он считался фаворитом и сумел в итоге собрать 931 голос из 1260 в первом же туре голосования, сообщает РИА Новости.
"Я верю, что у него очень хорошо получится сопровождать нашу страну через эти сложные времена", — заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель после избрания Штайнмайера.
Президент ФРГ играет представительскую роль, он не имеет реальной политической власти. По предложению федерального канцлера он назначает министров, а также может остановить принятие законопроекта в том случае, если он противоречит Основному закону. В случае вынесения вотума недоверия федеральному канцлеру президент распускает бундестаг и назначает новые выборы.
Как заявил сам Штайнмайер в интервью медиакомпании Deutsche Welle, он отдает себе отчет, что его задачей в новой должности станет "представление Германии на международной арене", а не решение "повседневных внешнеполитических конфликтов". Бывший министр иностранных дел пообещал шутливо "сам себя останавливать" и "не комментировать каждый день происходящее во внешней политике".
Справка
Франк-Вальтер Штайнмайер — немецкий политик, избранный 12 февраля 2017 года Федеральным президентом ФРГ. До избрания являлся министром иностранных дел Германии, вице-канцлером Германии. Член Социал-демократической партии Германии с 1975 года.
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