Известный политик стал новым президентом Германии

"Я верю, что у него очень хорошо получится сопровождать нашу страну через эти сложные времена", — заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель после избрания Штайнмайера.

Президент ФРГ играет представительскую роль, он не имеет реальной политической власти. По предложению федерального канцлера он назначает министров, а также может остановить принятие законопроекта в том случае, если он противоречит Основному закону. В случае вынесения вотума недоверия федеральному канцлеру президент распускает бундестаг и назначает новые выборы.

Как заявил сам Штайнмайер в интервью медиакомпании Deutsche Welle, он отдает себе отчет, что его задачей в новой должности станет "представление Германии на международной арене", а не решение "повседневных внешнеполитических конфликтов". Бывший министр иностранных дел пообещал шутливо "сам себя останавливать" и "не комментировать каждый день происходящее во внешней политике".

Справка

Франк-Вальтер Штайнмайер — немецкий политик, избранный 12 февраля 2017 года Федеральным президентом ФРГ. До избрания являлся министром иностранных дел Германии, вице-канцлером Германии. Член Социал-демократической партии Германии с 1975 года.