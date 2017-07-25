Известного российского хоккеиста поймали на допинге

В прошедшем сезоне было взято 377 проб, и, помимо Зарипова, тестирование провалили еще два игрока — Дерек Смит из "Медвешчака" и Андрей Конев из "Адмирала". В отношении всех трех хоккеистов приняты дисциплинарные меры.

"Дисциплинарный комитет ИИХФ рассмотрел дела С. Дерека, А. Конева, Д. Зарипова 21 июля 2017 года и после изучения всех материалов принял решение об отстранении от участия в соревнованиях Зарипова Д. до 22 мая 2019, Конева А. до 19 ноября 2017, Дерека С. до 2 сентября 2018", — сказано в заявлении КХЛ.

Дисквалификация для 36-летнего Зарипова практически наверняка означает конец карьеры. Этим летом он вернулся в "Ак Барс", подписав контракт как раз на два года — иными словами, когда закончится срок его дисквалификации, истечет и соглашение с клубом.