Известного российского хоккеиста поймали на допинге

Нападающий хоккейного клуба "Ак Барс" Данис Зарипов дисквалифицирован на два года из-за положительной допинг-пробы. Проба Зарипова, сданная во время чемпионата КХЛ сезона-2016/17, дала положительный результат на препараты класса S6.b — стимуляторы и S5 — диуретики и маскирующие агенты. Зарипов на тот момент выступал за магнитогорский "Металлург", пишет "РГ".
В прошедшем сезоне было взято 377 проб, и, помимо Зарипова, тестирование провалили еще два игрока — Дерек Смит из "Медвешчака" и Андрей Конев из "Адмирала". В отношении всех трех хоккеистов приняты дисциплинарные меры.
"Дисциплинарный комитет ИИХФ рассмотрел дела С. Дерека, А. Конева, Д. Зарипова 21 июля 2017 года и после изучения всех материалов принял решение об отстранении от участия в соревнованиях Зарипова Д. до 22 мая 2019, Конева А. до 19 ноября 2017, Дерека С. до 2 сентября 2018", — сказано в заявлении КХЛ.
Дисквалификация для 36-летнего Зарипова практически наверняка означает конец карьеры. Этим летом он вернулся в "Ак Барс", подписав контракт как раз на два года — иными словами, когда закончится срок его дисквалификации, истечет и соглашение с клубом.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.