К концу 2018 года почти у всех жителей Алтайского края появится второй мультиплекс

Программы первого мультиплекса (Первый канал, "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Пятый канал", "Россия Культура", "Россия 24", "Карусель", "ТВ-Центр", ОТР, а также радиоканалы "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России") на данный момент доступны 97,6% жителей Алтайского края, сообщает официальный сайт региона.

Тестовое вещание второго мультиплекса ("Рен-ТВ", "Спас", СТС, ТНТ, "Домашний", "ТВ-3", "Пятница", "Звезда", "Мир" и "Муз-ТВ") началось в крае в 2014 году. До конца 2018 года, согласно ФЦП, второй мультиплекс должен быть введен в полную коммерческую эксплуатацию.