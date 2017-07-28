К зиме цены на кофе могут вырасти на 20%

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), стоимость кофе у поставщиков выросла на 21,7% с начала года по май относительного 2016 года. При этом физические объемы импорта кофе увеличились на 3,6%.

Вадим Зуйков полагает, повышение цен на кофе будет отложенным. "Стоит ждать отложенного увеличения цены, ведь кофе — тот продукт, который хранится долгое время и который еще нужно расфасовать. Повышение может произойти к Новому году и будет либо прямо пропорциональным, либо даже большим", — пояснил эксперт. При этом, по его словам, цена на кофе и кофейные напитки может на 10-15% вырасти и в заведениях.

Повышение отпускных цен уже сказывается на стоимости продукта: в январе–мае натуральный растворимый кофе подорожал на 9%, зерновой и молотый натуральный кофе вырос в цене на 6%. Меньше всего кофе подорожал в кофейнях и фастфуде — за пять месяцев стакан напитка в организациях быстрого питания увеличился в цене на 3%, до средней цены 67 рублей.