К зиме цены на кофе могут вырасти на 20%

В России к Новому году из-за подорожания продукта у зарубежных поставщиков, кофе может вырасти в цене на 20%. Об этом "Известиям" сообщил президент Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков.
По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), стоимость кофе у поставщиков выросла на 21,7% с начала года по май относительного 2016 года. При этом физические объемы импорта кофе увеличились на 3,6%.
Вадим Зуйков полагает, повышение цен на кофе будет отложенным. "Стоит ждать отложенного увеличения цены, ведь кофе — тот продукт, который хранится долгое время и который еще нужно расфасовать. Повышение может произойти к Новому году и будет либо прямо пропорциональным, либо даже большим", — пояснил эксперт. При этом, по его словам, цена на кофе и кофейные напитки может на 10-15% вырасти и в заведениях.
Повышение отпускных цен уже сказывается на стоимости продукта: в январе–мае натуральный растворимый кофе подорожал на 9%, зерновой и молотый натуральный кофе вырос в цене на 6%. Меньше всего кофе подорожал в кофейнях и фастфуде — за пять месяцев стакан напитка в организациях быстрого питания увеличился в цене на 3%, до средней цены 67 рублей.
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