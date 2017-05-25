Качественный сервис в программах господдержки — это скорость сделки

— Эффективны ли сейчас программы господдержки бизнеса? Вроде бы в экономике более-менее все успокоилось, так насколько они необходимы?

— То, что в экономике все успокоилось, не значит, что все хорошо. Конечно, максимальное внимание господдержке экономики власти уделяли в разгар кризиса, когда стоимость ресурсов для предприятий достигала локальных максимумов. Те программы, которые в 2015 году предложило, например, Агентство кредитных гарантий (АКГ), пользуются огромным спросом на рынке.

Основа программ АКГ, которая сейчас называется Корпорация МСП, — гарантийная поддержка. Это инструмент, который позволяет облегчить доступ предприятий малого и среднего бизнеса к кредитованию. У большинства клиентов попросту нет залогов, и такого рода программы решают проблему не только в России, но и по всему миру. Аналогичные корпорации существуют в США, в Европе, они за счет государства предоставляют гарантии предприятиям, и в случае дефолта заемщика по кредиту выплачивают банку часть суммы кредита.

— По сути банк получает государственную гарантию возврата кредита что бы ни случилось…

— Именно. И это не просто слова: государством сформирован капитал Корпорации МСП, эти деньги размещаются в высоколиквидные и надежные финансовые инструменты, депозиты в системно значимых банках, в случае раскрытия гарантии Корпорация в безусловном порядке удовлетворяет требования банка.

Этот механизм позволил повысить аппетит банков к подобного рода кредитованию. Обычная прямая гарантия Корпорации МСП покрывает 50% риска, при этом есть возможность получить согарантию c поручительством региональных гарантирующих организаций (РГО). В этом случае совокупное покрытие риска банка может доходить до 70%. В эту систему вошел и МСП-банк. Все эти структуры вместе с "Корпорацией МСП" входят в Национальную гарантийную систему.

— Как быстро они это делают? Раньше счет шел чуть ли не на месяцы.

— Банком "Открытие" сформирован качественный кредитный портфель ссуд для предприятий МСП, По нашему опыту — процедура двух недель после того, как мы направим все необходимые документы.

— Когда вы начали активно работать с программами господдержки?

— Сразу после запуска гарантийных механизмов Агентства кредитных гарантий в 2015 году. Но самый большой импульс в работе с программами господдержки пришелся на август-сентябрь 2016 года, когда у нас в банке заработала Программа 6,5 "Корпорации МСП". Ее суть в том, что Корпорация МСП представляет поручительства перед ЦБ по обязательствам банка. Это позволяет получить доступ к рефинансированию выдаваемых субъектам МСП кредитов в ЦБ под 6,5% годовых. При этом доходность банка согласно условиям "Программы 6,5" ограничена 3% годовой маржи, если мы кредитуем средние компании, и 4% — если малые или специально созданные проектные компании (SPV). Таким образом максимальная процентная ставка для средних предприятий сейчас — 9,6%, для малого бизнеса — 10,6%.***

Как правило, мы не только предлагаем клиенту кредит по Программе 6,5, но комбинируем эту программу с госгарантиями по кредитам МСП. То есть льготное финансирование Банк привлекает в ЦБ по Программе 6,5 "Корпорации МСП", а гарантии — у МСП-банка.

— А какой средний чек по кредиту по этой программе?

— В банке "Открытие" на текущий момент оформлены и утверждены на кредитном комитете сделки на 6,2 млрд рублей. В стадии оформления и заключения находится 62 кредитных договора с клиентами. То есть средняя сумма чека в рамках Программы 6,5 — 100 млн рублей. Это примерно совпадает со средней суммой кредита, который выдает банк "Открытие" предприятиям сегмента "средний бизнес".

— Насколько эти программы эффективны для ваших клиентов?

— Безусловно, эффективны. "Открытие", как правило, финансирует действующие бизнесы. Мы проводим тщательную экспертизу, у нас есть понимание бизнес-модели и экономики клиентов, видение целевого использования денег. Сама программа четко регламентирует расходование кредитных ресурсов: создание и развитие производств с прибавленной стоимостью и новыми рабочими местами. Господдержка направлена на модернизацию бизнеса, увеличение поступления налогов в бюджет, повышение занятости населения, развитие производства с глубоким переделом продукции и импортозамещением. Предприятия, которые получили финансирование — это, как правило, успешные производственные компании, а не торгово-посреднические конторы.

При этом Программа позволяет не только реализовывать инвестпрограммы, но и финансировать производственный оборотный капитал предприятия на закупку сырья, ГСМ, выплату зарплаты, оплату электроэнергии и так далее.

— Как вы считаете, государство должно увеличивать или сокращать объемы господдержки?

Отвечая на ваш вопрос о том, нужны ли эти программы, приведу цифры: весь лимит на Программу 6,5 составляет 75 млрд рублей. В настоящее время он подходит к концу. Корпорация МСП готовит запрос в ЦБ на увеличение лимита. Новый лимит будет открыт с начала июля. Это говорит о том, что программа очень востребована, почти все субъекты МСП знают, что она есть, и хотят ею воспользоваться. Необходимо наращивать объемы государственной поддержки предпринимательства.

— А кроме "Корпорации МСП", Национальной гарантийной системы и Минсельхоза с какими госструктурами вы работаете по линии господдержки?

— У нас очень хороший опыт работы с Фондом развития промышленности (ФРП). Это тот самый пример, когда госинститут помогает сильным предприятиям, кто уже не раз подтвердил умение эффективно управлять проектами. Но если "Корпорация МСП" помогает малым и средним компаниям, соответствующим закону №209-ФЗ без отраслевой привязки, то ФРП в основном ориентирован на развитие и поддержку проектов, которые связаны с технологическим обновлением и созданием новых производств в целевых отраслях. Надо сказать, что это не обязательно тяжелая промышленность или машиностроение, это могут быть компании из фармацевтики, легкой промышленности, лесной промышленности. Исключение — оборонная промышленность и отрасли, связанные с добычей природных ресурсов. Льготный займ ФРП может получить не только малое или среднее предприятие, но и крупные игроки с выручкой, например, 20 млрд рублей. Сумма займа может составлять до 500 млн рублей. В этой системе банк необходим как инструмент контроля за целевым расходованием этих денег, потому что у ФРП для этого нет специализированной инфраструктуры.

Не все банки могут выступать операторами по обслуживанию займов ФРП. Существует утвержденный список уполномоченных банков – в их число, безусловно, входит и банк "Открытие" как крупнейший частный банк страны**. За прошлый год клиенты банка получили 16 займов Фонда на сумму 2,9 млрд рублей. А весь доступный бюджет займов ФРП составил в 2016 году 16 млрд рублей, то есть клиенты банка "Открытие" получили 18% от всего объема господдержки в рамках программ ФРП. Менеджмент банка активно работает в коллегиальных органах фонда: председатель наблюдательного совета "Открытия" Рубен Аганбегян входит в наблюдательный совет ФРП, а член правления, руководитель корпоративного блока банка "Открытие" Геннадий Жужлев – в Экспертный совет фонда.

— Есть ли какие-то международные программы?

— Существует программа субсидирования льготной процентной ставки по кредитам на приобретение высокотехнологичной продукции из республики Беларусь. Ее реализует белорусское Министерство промышленности и торговли, которое такие образом стимулирует экспорт высокотехнологичной продукции. Суть в том, что если российская компания покупает у белорусского предприятия белорусскую же продукцию, Минфин страны компенсирует процентную ставку по кредиту российского банка в размере ключевой ставки ЦБ. Сегодня это 9,25% годовых. Таким образом, если мы, банк "Открытие", предоставили кредит под 13,25%, то клиенту после получения субсидий кредитные средства обходятся по ставке 4,0% годовых. В рамках этой программы можно приобрести товары из специального перечня, утвержденного Постановлением №72 правительства Беларуси. Это, например, продукция машиностроения, знаменитые "Белазы", тракторы "Беларус", которые пользуются большим спросом в России. Это станки, автопогрузчики, вагоны, агрегаты, лифты — всего более 40 позиций. Банк "Открытие" в декабре 2016 г. подписал соглашение с правительством Беларуси и подключился к этой программе.

— Есть ли какие-то "фишки" для компаний при работе с программами господдержки?

— Самая лучшая "фишка", которую мы можем предложить нашим клиентам – это быстрое рассмотрение заявок и оформление сделок. У нас налажены хорошие коммуникации с институтами господдержки, и мы можем обеспечить ускоренное рассмотрение вопроса, например, о предоставлении гарантий по кредитам МСП-банком. Сотрудники банка ориентированы на результат, и коллеги достаточно быстро принимают решения. Наш рекорд — три рабочих дня, в течение которых собирался кредитный комитет и рассмотрел заявки на гарантии. С "Корпорацией МСП" процесс чуть более долгий просто потому, что там выше чек – от 100 млн рублей. Но сейчас планируется, что банки получат специальную аккредитацию в "Корпорации МСП" и смогут сами принимать решение о гарантиях и кредитах. Это нужно, чтобы не дублировать процедуры риск-менеджмента, как это происходит сейчас: сначала кредитный анализ заявки службами банка, потом дублирование этого процесса в Корпорации. Для аккредитованных банков будет приниматься ускоренное решение о выдаче гарантии в "Корпорации МСП".

Сейчас многие говорят, что для конкуренции на банковском рынке необходимо высокое качество услуг, а не только низкая стоимость. Так вот в данном случае качество – это скорость оказания и доступность услуг банка.

* ПАО Банк " ФК Открытие", работает под брендом банк "Открытие". Генеральная лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014.

** Согласно рейтингу Интерфакс-ЦЭА на основании отчетности по РСБУ за 1 квартал 2017 года.

*** Полные условия Программы 6,5. Процентная ставка – 10,6% - для субъектов малого предпринимательства, 9,6% - для субъектов среднего предпринимательства или для лизинговых компаний. Срок льготного фондирования до 3 лет (срок кредита может превышать срок льготного фондирования). Проекты приоритетных отраслей: сельское хозяйство; обрабатывающее производство, в т.ч . производство пищевых продуктов, первичная и последующая переработка с/х продуктов; производство и распределение электроэнергии, газа и воды; строительство, транспорт и связь; внутренний туризм; высокотехнологичные проекты; деятельность в области здравоохранения; сбор, обработка и утилизация отходов, в том числе отсортированных материалов, а также переработка металлических и неметаллических отходов, мусора и прочих предметов во вторичное сырье. Размер кредита: от 5 млн рублей до 1 млрд рублей (общий кредитный лимит на заемщика — до 4 млрд руб.). Требования к проектам и заемщикам: целевое использование кредитов; формула расчета процентной ставки по кредитам (не выше уровня процентной ставки, установленной Банком России по кредитам Банка России (6,5%), обеспеченным поручительствами Корпорации, предоставляемым уполномоченным банкам, увеличенной на размер комиссионного вознаграждения Корпорации (0,1%) при предоставлении поручительства Корпорации за уполномоченные банки перед Банком России, плюс 3,0% годовых (при условии, что конечным заемщиком является субъект среднего предпринимательства) или 4,0% годовых (при условии, что конечным заемщиком является субъект малого предпринимательства); на усмотрение Уполномоченного банка (кредит может быть предоставлен на срок более 3 лет, при этом срок льготного фондирования по Программе не должен превышать 3 года; доля финансирования инвестиционного проекта за счет заемных средств (не более 80% - для инвестиционных кредитов в размере более 500 млн рублей и инвестиционных кредитов независимо от размера кредита, погашение основного долга по которым предусматривается за счет денежного потока, производимого за счет реализации цели кредитования без учета доходов от текущей деятельности конечного заемщика и без ограничений – для прочих инвестиционных проектов); требования к инвестиционным проектам (для инвестиционных кредитов в размере более 500 млн рублей и инвестиционных кредитов независимо от размера кредита, погашение основного долга по которым предусматривается за счет денежного потока, производимого за счет реализации цели кредитования без учета доходов от текущей деятельности конечного заемщика: чистая приведенная стоимость инвестиционного проекта является положительной и внутренняя норма рентабельности превышает выбранную ставку дисконтирования, для прочих инвестиционных проектов требования не устанавливаются); финансовые требования к заемщику (положительный финансовый результат по данным бухгалтерской отчетности за предыдущий календарный год (не применяется к специально созданным проектным компаниям (SPV)); вновь созданное юридическое лицо представляет промежуточную или годовую бухгалтерскую отчетность за первый отчетный период, который определяется в соответствии с статьей 15 Федерального закона от 06.12.2011 No402 - ФЗ "О бухгалтерском учете"; положительные чистые активы (не применяется к специально созданным проектным компаниям (SPV); показатель "Общий долг / Операционная прибыль" юридического лица (или группы компаний, если рассматриваемое юридическое лицо входит в группу компаний) не превышает 5 (показатель не применяется при реализации инвестиционных проектов по строительству объектов жилой недвижимости)).