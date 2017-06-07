Кадыров: "Терек" переименован в "Ахмат". Болельщики протестуют против этого решения

По словам главы Чечни, именно его отцу "принадлежит заслуга не просто возрождения, а создания заново, на голом месте футбольной команды".

Ранее генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров сообщил о планах переименовать клуб. По его словам, соответствующее прошение было направлено главе Чечни. Как видно из поста Рамзана Кадырова, решение это уже принято.

Как заявил Айдамиров, идея о переименовании клуба была принята из-за многочисленных обращений болельщиков. Тем временем болельщики грозненского клуба "Терек" выступают против переименования команды. Об этом фанаты написали на официальной странице в соцсети "ВКонтакте".