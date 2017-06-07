Кадыров: "Терек" переименован в "Ахмат". Болельщики протестуют против этого решения

Рамзан Кадыров накануне заявил в Instagram, что грозненский футбольный клуб "Терек" сменил название на "Ахмат".
По словам главы Чечни, именно его отцу "принадлежит заслуга не просто возрождения, а создания заново, на голом месте футбольной команды".
Дорогие друзья! Для меня большая честь сообщить всем любителям футбола, что Грозненский футбольный Клуб отныне называется «Ахмат». Это не сиюминутное решение. Оно основано на обращениях многих тысяч болельщиков. Перед тем, как вынести свой вердикт, Совет директоров провел целый ряд встреч и обсуждений. Почти шестьдесят лет Клуб именовался «Тереком», до этого носил имена «Динамо» и «Нефтяник». За 70 лет были взлёты и неудачи, трагические годы и период триумфального взлёта. В 1994 году нашей команде запретили играть в чемпионате России. Фактически она перестала существовать. В самый тяжёлый период в истории Чечни и чеченского народа Первый Президент ЧР, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров, преодолевая огромные трудности, воссоздал футбольный Клуб. Именно ему принадлежит заслуга не просто возрождения, а создания заново, на голом месте футбольной команды. И через три года, досрочно, Клуб вышел в премьер-лигу, также стал обладателем Кубка России. В сезоне 2016-17 г.г. команда занимает пятое место. Очень достойный результат! Ко мне неоднократно обращался Совет директоров с просьбой дать положительный ответ на пожелания болельщиков о переименовании Клуба. Мнение болельщиков - для нас бесценно! Но решение далось нелегко! И связано это с тем, что присвоение команде имени «Ахмат» возлагает на каждого из нас, на каждого, кто именует себя членом команды Ахмата-Хаджи Абдулхамидовича, огромную ответственность. Клуб, носящий имя Великого Ахмата-Хаджи - человека-легенды, человека, спасшего наш народ и Россию от международного терроризма, человека, отдавшего свою жизнь ради спасения миллионов чужих жизней, ОБЯЗАН ИГРАТЬ СТО РАЗ ЛУЧШЕ, ЧЕМ В ПРЕДЫДУЩИЕ ГОДЫ! Долг каждого из нас - создать для игроков и тренерского штаба достойные условия! Мы с вами эти задачи видим, над ними работаем, сделаем всё, чтобы новая страница в истории чеченского футбола стала самой яркой и достойной имени «Ахмат»! Я искренне поздравляю всех, кому дорог футбольный Клуб «Ахмат», а таковых миллионы! #Ахмат #Кадыров #Россия #Чечня #Футбол
Ранее генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров сообщил о планах переименовать клуб. По его словам, соответствующее прошение было направлено главе Чечни. Как видно из поста Рамзана Кадырова, решение это уже принято.
Как заявил Айдамиров, идея о переименовании клуба была принята из-за многочисленных обращений болельщиков. Тем временем болельщики грозненского клуба "Терек" выступают против переименования команды. Об этом фанаты написали на официальной странице в соцсети "ВКонтакте".
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