Как Apple объяснит стоимость iPhone 8 в 90 тысяч рублей

По оценкам экспертов, базовая комплектация смартфон iPhone 8 компании Apple будет представлена на российском рынке за 80-90 тысяч рублей. Такой высокой стоимости уже нашли объяснение, пишет портал akket.com.
Эксперты говорят о том, что у смартфона будет долгожданный безрамочный OLED-экран, который займет практически всю поверхность на лицевой части. На дисплее останется небольшой вырез для разговорного динамика, фронтальной камеры и нескольких датчиков. Он будет полностью изготовлен из стекла. Среди особенностей будущего смартфона стоит отметить датчик отпечатков пальцев, динамик.
Также akket.com отмечает, что стоимость комплектующих iPhone 8 окажется значительно выше, чем для iPhone 7 и любом другом поколении "яблочного" смартфона. На рынке модель бдет стоить около 1000 долларов, а в России до 90 тыс. Такое решение позволит корпорации не только хорошенько зарабатываться на каждом проданном флагмане, но и вновь сделать iPhone премиум-продуктом, который станет имиджевым, как было когда-то давно.
Каждый человек будет понимать, что если он подкопит, то сможет купить себе это роскошное устройство, поскольку его ценник окажется не настолько высоким, чтобы навсегда отпугнуть покупателя, считает издание.
По словам экспертов рынка, iPhone 8 появится в 2017 году.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.