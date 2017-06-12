Как Apple объяснит стоимость iPhone 8 в 90 тысяч рублей

Эксперты говорят о том, что у смартфона будет долгожданный безрамочный OLED-экран, который займет практически всю поверхность на лицевой части. На дисплее останется небольшой вырез для разговорного динамика, фронтальной камеры и нескольких датчиков. Он будет полностью изготовлен из стекла. Среди особенностей будущего смартфона стоит отметить датчик отпечатков пальцев, динамик.

Также akket.com отмечает, что стоимость комплектующих iPhone 8 окажется значительно выше, чем для iPhone 7 и любом другом поколении "яблочного" смартфона. На рынке модель бдет стоить около 1000 долларов, а в России до 90 тыс. Такое решение позволит корпорации не только хорошенько зарабатываться на каждом проданном флагмане, но и вновь сделать iPhone премиум-продуктом, который станет имиджевым, как было когда-то давно.

Каждый человек будет понимать, что если он подкопит, то сможет купить себе это роскошное устройство, поскольку его ценник окажется не настолько высоким, чтобы навсегда отпугнуть покупателя, считает издание.

По словам экспертов рынка, iPhone 8 появится в 2017 году.