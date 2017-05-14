Как бесплатно сделать пробу качества воды?

Управление проводит лабораторный контроль качества воды. При этом согласно п. З. ст. 10 "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", обращения и заявления могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены лично с ФИО и подписью почтой либо с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию.

Основанием для проведения внеплановой проверки является поступление в органы государственного контроля (надзора) информации о фактах:

возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан;

причинении вреда жизни и здоровью граждан;

нарушении прав потребителей (при условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юрлицу или ИП, и такое обращение не было рассмотрено либо требования не были удовлетворены).

Вам необходимо обратиться к продавцу (исполнителю услуги) с письменной претензией, в которой следует изложить свои требования и указать желаемый срок рассмотрения. Претензия составляется в двух экземплярах, один из которых остается у вас, а второй у уполномоченного на приём претензий. Он должен подписать документ либо указать его входящий номер. Претензию также можно отправить на адрес регистрации субъекта по почте заказным письмом с уведомлением.

Поскольку у управления нет информации о том, что вы обращались с претензиями к поставщику воды, провести внеплановую выездную проверку не представляется возможным.