Как будут ходить алтайские электрички в праздники

Из-за празднования Дня защитника Отечества и Международного женского дня в расписании электричек произойдут изменения. Об этом сообщает компания "Алтай-Пригород".
23, 24 февраля и 8 марта отменят следующие поезда:
- №6021 "Озерки — Барнаул" (отправление в 4.31);
- №6101 "Депо — Барнаул" (отправление в 7.01);
- №6020 "Барнаул — Красный Боец" (отправление в 18.36).
23 февраля назначат поезда:
- №6111 "Барнаул — Ребриха" (отправление в 9.04);
- №6112 "Ребриха — Барнаул" (отправление в 13.38).
8 марта назначат поезд №6227 "Заринская — Барнаул" (отправление в 14.43).
9 марта отменят поезд №6001 "Озерки — Барнаул" (отправление в 5.33) и назначат поезд №6775 "Сузун — Барнаул" (отправление в 4.01).
Расписание движения остальных пригородных поездов и электропоездов остается без изменений.
Информацию обо всех изменениях в расписании движения пригородных поездов можно получить во всех пригородных кассах, по телефонам 8 (3852) 29-21-68, 29-25-67 и на сайте компании "Алтай-Пригород" по адресу: altayprigorod.ru.
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