Как будут ходить алтайские электрички в праздники

23, 24 февраля и 8 марта отменят следующие поезда:

№6021 "Озерки — Барнаул" (отправление в 4.31);

№6101 "Депо — Барнаул" (отправление в 7.01);

№6020 "Барнаул — Красный Боец" (отправление в 18.36).

23 февраля назначат поезда:

№6111 "Барнаул — Ребриха" (отправление в 9.04);

№6112 "Ребриха — Барнаул" (отправление в 13.38).

8 марта назначат поезд №6227 "Заринская — Барнаул" (отправление в 14.43).

9 марта отменят поезд №6001 "Озерки — Барнаул" (отправление в 5.33) и назначат поезд №6775 "Сузун — Барнаул" (отправление в 4.01).

Расписание движения остальных пригородных поездов и электропоездов остается без изменений.

Информацию обо всех изменениях в расписании движения пригородных поездов можно получить во всех пригородных кассах, по телефонам 8 (3852) 29-21-68, 29-25-67 и на сайте компании "Алтай-Пригород" по адресу: altayprigorod.ru.