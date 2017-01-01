Как будут ходить алтайские электрички в праздники

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Сегодня, 12:54.
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Из-за празднования Дня защитника Отечества и Международного женского дня в расписании электричек произойдут изменения. Об этом сообщает компания "Алтай-Пригород".

Электричка, вокзал.
Электричка, вокзал. Фото: altapress.ru.

23, 24 февраля и 8 марта отменят следующие поезда:

  • №6021 "Озерки — Барнаул" (отправление в 4.31);
  • №6101 "Депо — Барнаул" (отправление в 7.01);
  • №6020 "Барнаул — Красный Боец" (отправление в 18.36).

23 февраля назначат поезда:

  • №6111 "Барнаул — Ребриха" (отправление в 9.04);
  • №6112 "Ребриха — Барнаул" (отправление в 13.38).

8 марта назначат поезд №6227 "Заринская — Барнаул" (отправление в 14.43).

9 марта отменят поезд №6001 "Озерки — Барнаул" (отправление в 5.33) и назначат поезд №6775 "Сузун — Барнаул" (отправление в 4.01).

Расписание движения остальных пригородных поездов и электропоездов остается без изменений.

Информацию обо всех изменениях в расписании движения пригородных поездов можно получить во всех пригородных кассах, по телефонам 8 (3852) 29-21-68, 29-25-67 и на сайте компании "Алтай-Пригород" по адресу: altayprigorod.ru.

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