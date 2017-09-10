С котиками и пирогами: как голосовали барнаульцы (обновлено)

Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Обновлено от 19.45:

Средняя явка на выборы по Алтайскому краю за два часа до закрытия участков составила 22,19%. В крупных городах края число людей, пришедших отдать свои голоса, не превысило 20%.

В Барнауле к 18 часам проголосовали 17.71% избирателей. Бийск обогнал краевую столицу с показателем 18.32%, в Рубцовске количество проголосовавших выросло до 19.28%. В Заринске проголосовало 18.24%, в Яровом — 17.61%, а в Новоалтайске на выборы в горсобрание пока пришло 13.90% избирателей.

По данным ГАС "Выборы", самая большая явка по-прежнему фиксируется среди муниципалитетов в Алейском районе. Там депутатов районного собрания пришли выбрать 41.81% избирателей.

Высокая явка фиксируется и на довыборах по округу №10 в АКЗС — она составляет почти 29%.