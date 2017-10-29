Как избавиться от "фекальной реки"?

Валерий из Тальменки спрашивает: "На протяжении нескольких лет в центре Тальменки на ул. Вокзальная, 14 течет "река" нечистот. Неоднократные обращения в администрацию губернатора никаких результатов не дали. В ответах одни отписки, а фекальные воды текут прямо по улице, возле торговых рядов, ларька с пирожками и так далее. Что делать, снимать видео и отправлять, чтобы нам поверили?"
В Минприроды Алтайского края рассказали:
Наш специалист провёл выездную проверку по указанному адресу. Установлено наличие выгребной ямы, из которой на момент осмотра утёчка хозяйственно-бытовых стоков отсутствовала. По данным Единой информационной системы Алтайского края, земельный участок, на котором расположена выгребная яма, находится в постоянном (бессрочном) пользовании у краевого управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.
В адрес собственника направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства в области охраны окружающей среды с предложением организовать своевременный вывоз жидких бытовых отходов, принять меры по недопущению разливов хозяйственно-бытовых стоков из эксплуатируемой выгребной ямы и направить уведомление об исполнении предостережения в Минприроды в срок до 30 ноября 2017 года.
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