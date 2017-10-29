Как избавиться от "фекальной реки"?

Наш специалист провёл выездную проверку по указанному адресу. Установлено наличие выгребной ямы, из которой на момент осмотра утёчка хозяйственно-бытовых стоков отсутствовала. По данным Единой информационной системы Алтайского края, земельный участок, на котором расположена выгребная яма, находится в постоянном (бессрочном) пользовании у краевого управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

В адрес собственника направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства в области охраны окружающей среды с предложением организовать своевременный вывоз жидких бытовых отходов, принять меры по недопущению разливов хозяйственно-бытовых стоков из эксплуатируемой выгребной ямы и направить уведомление об исполнении предостережения в Минприроды в срок до 30 ноября 2017 года.