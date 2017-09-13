Как после выборов изменится соотношение сил в парламентах Барнаула, Бийска и Рубцовска

Уменьшилось и число представителей от "Справедливой России" ("СР"). А коммунисты и ЛДПР, напротив, значительно нарастили свои силы.

Еще один депутат — Андрей Солодилов — 10 сентября избрался в Барнауле как самовыдвиженец. Однако он является членом "ЕР" и в действующем составе представляет партию власти. В прежнем созыве работал также и один депутат от партии "ПАРНАС".

Источник: избирательная комиссия Рубцовска, данные региональных отделений партий.