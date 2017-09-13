Как после выборов изменится соотношение сил в парламентах Барнаула, Бийска и Рубцовска

"Единая Россия" по итогам выборов 10 сентября сократит свое представительство в парламентах трех крупнейших городов Алтайского края. Если в 2012 году в Барнауле, Бийске и Рубцовске партия провела 72 депутата, то на этот раз только 58.
Уменьшилось и число представителей от "Справедливой России" ("СР"). А коммунисты и ЛДПР, напротив, значительно нарастили свои силы.
Еще один депутат — Андрей Солодилов — 10 сентября избрался в Барнауле как самовыдвиженец. Однако он является членом "ЕР" и в действующем составе представляет партию власти. В прежнем созыве работал также и один депутат от партии "ПАРНАС".
Источник: избирательная комиссия Рубцовска, данные региональных отделений партий.
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