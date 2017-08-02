Новый директор рассказал, как изменится Центральный парк Барнаула

Центральный парк Барнаула. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru Центральный парк Барнаула. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru Центральный парк Барнаула. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru Центральный парк Барнаула. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru Центральный парк Барнаула. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru Центральный парк Барнаула. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru Центральный парк Барнаула. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru Центральный парк Барнаула. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru Центральный парк Барнаула. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru Центральный парк Барнаула. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru Центральный парк Барнаула. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru Центральный парк Барнаула. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru Центральный парк Барнаула. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru Центральный парк Барнаула. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru Центральный парк Барнаула. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru Центральный парк Барнаула. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru Центральный парк Барнаула. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru Центральный парк Барнаула. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru Центральный парк Барнаула. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru Центральный парк Барнаула. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru Центральный парк Барнаула. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru Центральный парк Барнаула. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru Центральный парк Барнаула. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru Центральный парк Барнаула. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru Центральный парк Барнаула. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru Центральный парк Барнаула. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru Центральный парк Барнаула. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru Центральный парк Барнаула. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru Центральный парк Барнаула. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru Центральный парк Барнаула. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru Центральный парк Барнаула. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru Центральный парк Барнаула. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru Центральный парк Барнаула. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru Центральный парк Барнаула. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru Центральный парк Барнаула. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru Центральный парк Барнаула. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru Центральный парк Барнаула. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru Центральный парк Барнаула. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru Центральный парк Барнаула. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru Центральный парк Барнаула. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru

Срочное

Среди первостепенных задач парка — газификация и устройство теплых туалетов. Скоро это станет актуальным, так как в парке планируют не нарушать традицию и зимой залить каток. В обновлении срочно нуждается и ограждение парка, особенно со стороны Социалистического. Бетонные плиты совсем покосились из-за перепадов высоты грунта. Новый забор для парка почти готов. Но трудностей добавляет обилие грунтовых вод. Из-за них сваи под забор в некоторых местах придется углублять на 8 метров.

Деревья

Многие горожане замечают, что парк "поредел": от старых деревьев остались только пни. Однако срубленные деревья действительно были аварийными: в основном это трухлявые тополя. Вырубка продолжится, поскольку насаждениям высотой с многоэтажку уже больше 80 лет, и они представляют угрозу для посетителей. Вместо срубленных тополей в парке уже высадили полтора десятка сосен. Скоро появятся яблони и дубы.

Алексей Копейкин,

директор парка:

Можно тут, конечно, все скосить и залить бетоном. Это сейчас модно. Но наша задача сохранить зеленую зону. Парк должен оставаться местом отдыха, где можно и погулять, и на аттракционах покататься, и просто полежать в траве на опушке. Вот, например, в центральной части есть отличная поляна для выездной регистрации. Первая свадьба у нас пройдет уже 2 сентября.

Пейнтбол

В глубине парка есть и "неблагоустроенные" зеленые зоны (например, территория вдоль реки Барнаулки). Алексей Копейкин рассказал, что их планируют отгородить от основной площади и проводить там, например, детские дни рождения или утренники. Также здесь может быть размещена довольно большая площадка для игры в пейнтбол или лазертаг.

Мост

Отдельная история с мостом через Барнаулку, который много лет стоит заброшенным и закрытым. Из него планируется сделать Мост Влюбленных, который будет подсвечиваться в вечернее время и станет одним из самых романтичных мест в городе. Правда, по словам директора, "придется изрядно потрудиться" — опорная конструкция моста крепкая, но перекрытия полностью отсутствуют.

Сцена

Географически центром парка всегда была сцена. Это место планируют реорганизовать. По крайней мере, все обшарпанные деревянные конструкции демонтируют, а бывшую советскую танцплощадку выровняют. Когда пространство будет более открытым, здесь можно будет проводить большие танцевальные и музыкальные фестивали.

Алексей Копейкин,

директор парка:

Я впервые вышел на эту сцену еще в школе, когда занимался в театре песни "Фа-Соль", и могу сказать, что она сделана очень грамотно. Она удобная - широкая и глубокая. К тому же есть крыша, а за сценой достаточно гримерок. Летом на заднике сцены можно установить экран и показывать кино.

Фестивали

Центральный парк — одна из немногих площадок в городе, где можно делать полноценные вечерние концерты и другие события с использованием хорошего светового и звукового оборудования. Ближайшие дома, чьи жители могут возмутиться шумом, находятся на ул. Гоголя и достаточно удалены от парка. Возможно, уже следующим летом вместо небольшого детского кафе в парке появится настоящая фуд-зона с кафе для взрослых и детей.

"Арбат"

Большого наплыва гостей в "Центральном" ждут ко Дню города. В эти дни откроется и "барнаульский Арбат" на ул. Мало-Тобольской, и администрация парка надеется, что прогуливающиеся горожане не откажут себе в удовольствии зайти в зеленый уголок старого парка.

Алексей Копейкин говорит, что сейчас открыт для любых предложений, и в парке достаточно возможностей для проведения каких угодно событий, в том числе крупных. Например, в этом году "Алтайтурцентр" сделает парк одной из площадок для фестиваля "Алтайская зимовка".

Справка

Алексей Копейкин родился в Камне-на-Оби. В 2014 году окончил факультет энергомашиностроения и автомобильного транспорта Алтайского государственного технического университета. Несколько лет занимается организацией городских и краевых событий - праздников на Яровом, выступлений Барнаульской лиги КВН, фестивалей "Цветение маральника" и "АлтайФест". Женат, воспитывает сына.