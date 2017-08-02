Новый директор рассказал, как изменится Центральный парк Барнаула

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Жизнь

Самый старый парк города — Центральный — сменил директора и готовится к преобразованиям. Долгие годы, несмотря на свою "центральность" и самые низкие в Барнауле цены на аттракционы, место остается в стороне от культурных событий города. Новый директор парка, 25-летний Алексей Копейкин, рассказал о том, какой потенциал имеет эта зона и как ее планируют развивать.

Центральный парк Барнаула. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru
Центральный парк Барнаула. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru
Центральный парк Барнаула. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru
Центральный парк Барнаула. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru
Центральный парк Барнаула. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru
Центральный парк Барнаула. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru
Центральный парк Барнаула. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru
Центральный парк Барнаула. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru
Центральный парк Барнаула. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru
Центральный парк Барнаула. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru
Центральный парк Барнаула. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru
Центральный парк Барнаула. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru
Центральный парк Барнаула. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru
Центральный парк Барнаула. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru
Центральный парк Барнаула. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru
Центральный парк Барнаула. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru
Центральный парк Барнаула. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru
Центральный парк Барнаула. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru
Центральный парк Барнаула. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru
Центральный парк Барнаула. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru
Центральный парк Барнаула. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru
Центральный парк Барнаула. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru
Центральный парк Барнаула. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru
Центральный парк Барнаула. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru
Центральный парк Барнаула. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru
Центральный парк Барнаула. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru
Центральный парк Барнаула. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru
Центральный парк Барнаула. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru
Центральный парк Барнаула. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru
Центральный парк Барнаула. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru
Центральный парк Барнаула. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru
Центральный парк Барнаула. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru
Центральный парк Барнаула. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru
Центральный парк Барнаула. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru
Центральный парк Барнаула. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru
Центральный парк Барнаула. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru
Центральный парк Барнаула. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru
Центральный парк Барнаула. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru
Центральный парк Барнаула. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru
Центральный парк Барнаула. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru

Срочное

Среди первостепенных задач парка — газификация и устройство теплых туалетов. Скоро это станет актуальным, так как в парке планируют не нарушать традицию и зимой залить каток. В обновлении срочно нуждается и ограждение парка, особенно со стороны Социалистического. Бетонные плиты совсем покосились из-за перепадов высоты грунта. Новый забор для парка почти готов. Но трудностей добавляет обилие грунтовых вод. Из-за них сваи под забор в некоторых местах придется углублять на 8 метров.

Алексей Копейкин, директор Центрального парка Барнаула.
Алексей Копейкин, директор Центрального парка Барнаула.

Деревья

Многие горожане замечают, что парк "поредел": от старых деревьев остались только пни. Однако срубленные деревья действительно были аварийными: в основном это трухлявые тополя. Вырубка продолжится, поскольку насаждениям высотой с многоэтажку уже больше 80 лет, и они представляют угрозу для посетителей. Вместо срубленных тополей в парке уже высадили полтора десятка сосен. Скоро появятся яблони и дубы.

Алексей Копейкин,
директор парка:

Можно тут, конечно, все скосить и залить бетоном. Это сейчас модно. Но наша задача сохранить зеленую зону. Парк должен оставаться местом отдыха, где можно и погулять, и на аттракционах покататься, и просто полежать в траве на опушке. Вот, например, в центральной части есть отличная поляна для выездной регистрации. Первая свадьба у нас пройдет уже 2 сентября.

Пейнтбол

В глубине парка есть и "неблагоустроенные" зеленые зоны (например, территория вдоль реки Барнаулки). Алексей Копейкин рассказал, что их планируют отгородить от основной площади и проводить там, например, детские дни рождения или утренники. Также здесь может быть размещена довольно большая площадка для игры в пейнтбол или лазертаг.

Мост

Отдельная история с мостом через Барнаулку, который много лет стоит заброшенным и закрытым. Из него планируется сделать Мост Влюбленных, который будет подсвечиваться в вечернее время и станет одним из самых романтичных мест в городе. Правда, по словам директора, "придется изрядно потрудиться" — опорная конструкция моста крепкая, но перекрытия полностью отсутствуют.

Центральный парк Барнаула.
Центральный парк Барнаула.

Сцена

Географически центром парка всегда была сцена. Это место планируют реорганизовать. По крайней мере, все обшарпанные деревянные конструкции демонтируют, а бывшую советскую танцплощадку выровняют. Когда пространство будет более открытым, здесь можно будет проводить большие танцевальные и музыкальные фестивали.

Алексей Копейкин,
директор парка:

Я впервые вышел на эту сцену еще в школе, когда занимался в театре песни "Фа-Соль", и могу сказать, что она сделана очень грамотно. Она удобная - широкая и глубокая. К тому же есть крыша, а за сценой достаточно гримерок. Летом на заднике сцены можно установить экран и показывать кино.

Фестивали

Центральный парк — одна из немногих площадок в городе, где можно делать полноценные вечерние концерты и другие события с использованием хорошего светового и звукового оборудования. Ближайшие дома, чьи жители могут возмутиться шумом, находятся на ул. Гоголя и достаточно удалены от парка. Возможно, уже следующим летом вместо небольшого детского кафе в парке появится настоящая фуд-зона с кафе для взрослых и детей.

"Арбат"

Большого наплыва гостей в "Центральном" ждут ко Дню города. В эти дни откроется и "барнаульский Арбат" на ул. Мало-Тобольской, и администрация парка надеется, что прогуливающиеся горожане не откажут себе в удовольствии зайти в зеленый уголок старого парка.

Алексей Копейкин говорит, что сейчас открыт для любых предложений, и в парке достаточно возможностей для проведения каких угодно событий, в том числе крупных. Например, в этом году "Алтайтурцентр" сделает парк одной из площадок для фестиваля "Алтайская зимовка".

Справка

Алексей Копейкин родился в Камне-на-Оби. В 2014 году окончил факультет энергомашиностроения и автомобильного транспорта Алтайского государственного технического университета. Несколько лет занимается организацией городских и краевых событий - праздников на Яровом, выступлений Барнаульской лиги КВН, фестивалей "Цветение маральника" и "АлтайФест". Женат, воспитывает сына.

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