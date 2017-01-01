Как на Алтае создают масштабный курорт "с нуля"

Завершение масштабных инженерных работ запланировано в 2017 году на территории нового курорта "Белокуриха-2". Строительство мощной ЛЭП, проведение газопровода и водопровода, а также системы водоотведения позволят приступить к созданию крупных рекреационных, санаторно-оздоровительных объектов на инвестиционной площадке.
Турпоток в Алтайском крае ежегодно увеличивается, в числе самых популярных направлений остается Белокуриха. Последние годы здесь наблюдается максимальная загрузка отелей и санаториев практически круглогодично. "Резервы Белокурихи, увы, не безграничны. Если южные курорты страны имеют огромный номерной фонд и могут ежемесячно демонстрировать прирост турпотока, мы такой возможности лишены", — рассказал "СК" коммерческий директор АО "Курорт Белокуриха" Михаил Шефер.
Общий объем финансирования программы "Развитие туризма в Алтайском крае" на 2015–2020 годы составляет около 24,9 млрд рублей:
- в 2016 году — 4,0 млрд рублей,
- в 2017-м — 4,3 млрд рублей.
Надежды на увеличение турпотока возлагают на "Белокуриху-2", отели которой, предполагается, смогут принять более 3 тыс. туристов. "За последние 20 с лишним лет, по крайней мере в нашей стране, нового курорта, создаваемого с чистого листа по единой концепции, по единой продуманной генеральной схеме, не было. Проект “Белокуриха-2” был несколько лет назад представлен на всемирном форуме, который объединил специалистов в области курортного дела. В нем участвовало более 60 стран, и наш проект был признан лучшим в мире. Мы надеемся к концу 2017 года — первой половине 2018 года “Белокуриху-2” полностью инженерно обустроить", — рассказал в интервью ТАСС губернатор Александр Карлин.
90,8 млн рублей из краевого бюджета потребуется для завершения строительства объектов инженерной инфраструктуры в "Белокурихе-2" в 2017 году.
Как сообщили в управлении по внешним связям, туризму и курортному делу, в текущем году продолжается строительство инженерной инфраструктуры к территории курортного субкластера "Белокуриха-2". В январе этого года здесь установили первую опору ЛЭП — начало трассы линии электропередачи 110 кВ. Сейчас ведется строительство сетей электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения, которое начали еще в прошлом году.
На строительство внутренних коммуникаций (газопровода, водопровода и водоотведения) из краевого и муниципального бюджетов направят около 163 млн рублей.
В настоящее время в "Белокурихе-2" также строят первые гостиницы, историко-рекреационный комплекс "Купеческая слобода", инвестором которого является компания АО "Курорт Белокуриха". В конце прошлого года здесь прокладывали внутриплощадочные дороги и строили объекты для горнолыжного спорта. Как уточнили в АО "Курорт Белокуриха", сейчас на объектах ведется отделка. В полной мере комплекс начнет работать после запуска систем коммуникаций.
Кроме того, сообщил зампредседателя правительства края Николай Чиняков, в конце прошлого года велись переговоры с двумя инвесторами, которые планируют направить 250–400 млн рублей на строительство мини-гостиниц. По данным сайта правительства Алтайского края, предприниматели из Сургута и Бийска проявили интерес к "Белокурихе-2" и могут построить здесь гостиницы вместимостью 35 и 30 мест. Работа с потенциальными инвесторами продолжается.
Более 1 млрд рублей частных и бюджетных средств инвестировано в развитие туристско-рекреационного кластера "Белокуриха" в 2016 году.
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