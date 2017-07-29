Как на Алтай обрушилась буря: снимки из соцсетей

Ураган в Советском. Фото: соцсети. Ураган в Советском. Фото: соцсети. Ураган в Советском. Фото: соцсети. Ураган в Советском. Фото: соцсети. Последствия непогоды на Алтае, 29 июля 2017. Фото: соцсети. Последствия непогоды на Алтае, 29 июля 2017. Фото: соцсети. Ураган в Советском. Фото: соцсети. Последствия непогоды на Алтае, 29 июля 2017. Фото: соцсети. Ураган в Советском. Фото: соцсети. Ураган в Советском. Фото: соцсети. Ураган в Советском. Фото: соцсети. Ураган в Советском. Фото: соцсети. Последствия непогоды на Алтае, 29 июля 2017. Фото: соцсети. Последствия непогоды на Алтае, 29 июля 2017. Фото: соцсети. Град в Бийске. Фото: соцсети. Последствия непогоды на Алтае, 29 июля 2017. Фото: соцсети. Последствия непогоды на Алтае, 29 июля 2017. Фото: соцсети. Последствия непогоды на Алтае, 29 июля 2017. Фото: соцсети. Последствия непогоды на Алтае, 29 июля 2017. Фото: соцсети. Последствия непогоды на Алтае, 29 июля 2017. Фото: соцсети. Ураган в Советском. Фото: соцсети. Ураган в Советском. Фото: соцсети. Последствия непогоды на Алтае, 29 июля 2017. Фото: соцсети. Последствия непогоды на Алтае, 29 июля 2017. Фото: соцсети. Последствия непогоды на Алтае, 29 июля 2017. Фото: соцсети. Последствия непогоды на Алтае, 29 июля 2017. Фото: соцсети. Ураган в Советском. Фото: соцсети. Ураган в Советском. Фото: соцсети. Гроза в Бийске. Фото: соцсети. Гроза в Бийске. Фото: соцсети. Последствия непогоды на Алтае, 29 июля 2017. Фото: соцсети. Град в Бийске. Фото: соцсети. Последствия непогоды на Алтае, 29 июля 2017. Фото: соцсети. Последствия непогоды на Алтае, 29 июля 2017. Фото: соцсети. Ураган в Советском. Фото: соцсети. Последствия непогоды на Алтае, 29 июля 2017. Фото: соцсети. Последствия непогоды на Алтае, 29 июля 2017. Фото: соцсети. Последствия непогоды на Алтае, 29 июля 2017. Фото: соцсети. Последствия непогоды на Алтае, 29 июля 2017. Фото: соцсети. Последствия непогоды на Алтае, 29 июля 2017. Фото: соцсети.

Наибольший урон получил Советский район. Здесь буря повалила деревья, снесла домам крыши, оставила села без электричества.

Также ураган повалил деревья в районе села Сростки в Бийском районе.

Досталось и Бийску. Здесь шел сильнейший ливень, выпал град, который побил автомобили. Наутро же наукоград напоминал Венецию — улицы залило водой.

Комментарии пользователей соцсетей:

Вот это ливень был

Лера Мироненко

Кошмар!!! Подобного я не видела еще у нас

Дарья Белокрылова

Мужики голые в одних труселях бегают по двору укрывают тачки коврами, одеялами, полотенцами...

Алёна Бухтоярова

У нас под окнами машины побило многие

Сергей Ермаков

У меня в Советском бабушка живёт

Говорит, сарай развалило и на огороде все уничтожило

Надежда Вишневская

Ночью в Советском селе на девочку лет 10 упала дерево. Ещё неизвестно будет ли она жива. Врачи делают все возможное.

Ирина Гойденко

У нас в Верх-Катунском тоже гроза была без остановки, и ветер сильный. Сегодня ночью.

***

Напомним, 29 июля в Алтайском крае действует штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют ливни, град, грозу, сильные порывы ветра.