Как на Алтай обрушилась буря: снимки из соцсетей

Ураган в Советском. Фото: соцсети.
Ураган в Советском. Фото: соцсети.
Ураган в Советском. Фото: соцсети.
Ураган в Советском. Фото: соцсети.
Последствия непогоды на Алтае, 29 июля 2017. Фото: соцсети.
Последствия непогоды на Алтае, 29 июля 2017. Фото: соцсети.
Ураган в Советском. Фото: соцсети.
Последствия непогоды на Алтае, 29 июля 2017. Фото: соцсети.
Ураган в Советском. Фото: соцсети.
Ураган в Советском. Фото: соцсети.
Ураган в Советском. Фото: соцсети.
Ураган в Советском. Фото: соцсети.
Последствия непогоды на Алтае, 29 июля 2017. Фото: соцсети.
Последствия непогоды на Алтае, 29 июля 2017. Фото: соцсети.
Град в Бийске. Фото: соцсети.
Последствия непогоды на Алтае, 29 июля 2017. Фото: соцсети.
Последствия непогоды на Алтае, 29 июля 2017. Фото: соцсети.
Последствия непогоды на Алтае, 29 июля 2017. Фото: соцсети.
Последствия непогоды на Алтае, 29 июля 2017. Фото: соцсети.
Последствия непогоды на Алтае, 29 июля 2017. Фото: соцсети.
Ураган в Советском. Фото: соцсети.
Ураган в Советском. Фото: соцсети.
Последствия непогоды на Алтае, 29 июля 2017. Фото: соцсети.
Последствия непогоды на Алтае, 29 июля 2017. Фото: соцсети.
Последствия непогоды на Алтае, 29 июля 2017. Фото: соцсети.
Последствия непогоды на Алтае, 29 июля 2017. Фото: соцсети.
Ураган в Советском. Фото: соцсети.
Ураган в Советском. Фото: соцсети.
Гроза в Бийске. Фото: соцсети.
Гроза в Бийске. Фото: соцсети.
Последствия непогоды на Алтае, 29 июля 2017. Фото: соцсети.
Град в Бийске. Фото: соцсети.
Последствия непогоды на Алтае, 29 июля 2017. Фото: соцсети.
Последствия непогоды на Алтае, 29 июля 2017. Фото: соцсети.
Ураган в Советском. Фото: соцсети.
Последствия непогоды на Алтае, 29 июля 2017. Фото: соцсети.
Последствия непогоды на Алтае, 29 июля 2017. Фото: соцсети.
Последствия непогоды на Алтае, 29 июля 2017. Фото: соцсети.
Последствия непогоды на Алтае, 29 июля 2017. Фото: соцсети.
Последствия непогоды на Алтае, 29 июля 2017. Фото: соцсети.
Наибольший урон получил Советский район. Здесь буря повалила деревья, снесла домам крыши, оставила села без электричества.
Также ураган повалил деревья в районе села Сростки в Бийском районе.
Досталось и Бийску. Здесь шел сильнейший ливень, выпал град, который побил автомобили. Наутро же наукоград напоминал Венецию — улицы залило водой.
Комментарии пользователей соцсетей:
Вот это ливень был
Лера Мироненко
Кошмар!!! Подобного я не видела еще у нас
Гроза в Бийске.
Дарья Белокрылова
Мужики голые в одних труселях бегают по двору укрывают тачки коврами, одеялами, полотенцами...
Алёна Бухтоярова
У нас под окнами машины побило многие
Сергей Ермаков
У меня в Советском бабушка живёт
Говорит, сарай развалило и на огороде все уничтожило
Надежда Вишневская
Ночью в Советском селе на девочку лет 10 упала дерево. Ещё неизвестно будет ли она жива. Врачи делают все возможное.
Ирина Гойденко
У нас в Верх-Катунском тоже гроза была без остановки, и ветер сильный. Сегодня ночью.
***
Напомним, 29 июля в Алтайском крае действует штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют ливни, град, грозу, сильные порывы ветра.
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