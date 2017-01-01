Как наказать того, кто оскорбляет и клевещет в интернете?

Однако найти управу на того, кто угрожает или крадет в интернете, оказывается, возможно.

Нотариус обеспечит доказательства

Для этого необходимо обратиться к нотариусу. Нотариальные доказательства зачастую становятся единственной возможностью привлечь к ответственности лицо, совершившее правонарушение на просторах интернета.

Что вижу, то пишу

Нотариус подтвердит факт наличия неправомочной информации. Для этого он подробно описывает каждый шаг (ссылки, страницы, как переходит, что видит). Результатом осмотра становится протокол, который подкрепляется скриншотами, а в некоторых случаях еще и видео-, аудиозаписями на информационных носителях.

Как нам пояснили в юридическом отделе Алтайской краевой нотариальной палаты (АКНП), для того чтобы нотариус занялся процедурой обеспечения доказательств, от физического лица требуется паспорт, а от юридического лица – полный пакет документов, подтверждающих правоспособность и полномочия представителя.

В каких еще случаях может понадобиться обеспечение доказательств?

К примеру, затопили соседи, а сами утверждают, что это вам приснилось, а также в любом другом случае, когда требуется зафиксировать факт того, что есть здесь и сейчас.

Нотариус вправе в порядке обеспечения доказательств назначить экспертизу в случаях, когда следы, факты, обстоятельства могут со временем исчезнуть или видоизмениться.

Если есть опасения, что у вас могут возникнуть сложности с предоставлением доказательств (например, в суде), также обращайтесь за помощью к нотариусу. По вашей просьбе он сохранит и зафиксирует их.

Документ, заверенный нотариусом, имеет особую доказательную силу. С помощью нотариуса будет легче отстоять свою правоту.