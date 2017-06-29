Как новые тарифы сотовых операторов заставят вас платить больше

Анонсируя новые линейки тарифов, представители операторов сказали, что ориентировались на потребности абонентов. В "МегаФоне" и "Билайне" заявили, что использовали для анализа технологии "больших данных" (big data). Тарифные линейки получились у всех разными, но некоторые общие тенденции в них все же прослеживаются.

Цены выше, услуг больше

Максим Савватин,

аналитик IKS Consulting (Москва):

Рынок сотовой связи не растет. В деньгах он показывает падение уже два года. Но он должен развиваться: операторам надо строить сети, поддерживать уже существующие. По этой причине они стремятся увеличивать доход с одного абонента (ARPU).

В новых линейках очевидно стремление операторов увеличить "средний чек", хотя услуг за новый ценник они тоже предлагают больше.

Например, в прежней линейке "МегаФона" "Все включено" минимальный пакет услуг XS стоил 180 рублей (50 минут, 50 SMS, 2Гб, нет роуминга по России, безлимитные звонки внутри сети).

В новой линейке "Включайся!" минимальный пакет стоит 200 руб­лей (3Гб, 200 SMS, 200 минут, "безлимит" внутри сети, роуминг есть). Очевидно, что цена выросла, но и пакет услуг увеличился. Эта схема работает и у других операторов.

SMS потеряли значение

В Tele2 прямо заявили, что услуга SMS-сообщений теперь востребована мало. В новых тарифах линейки "Мой" оператор включил в пакеты всего по 50 SMS. Тот же тренд наблюдается в новой линейке "МегаФона" "Включайся!" — в четырех тарифах из семи SMS в пакетах нет.

У "Билайна" же, наоборот, в пяти тарифах из шести включено преувеличенно много SMS — по 500. Только в линейке Smart у МТС количество эсэмэсок распределено по тарифам традиционно: чем дороже пакет, тем больше сообщений.

"Безлимитные" соцсети и мессенджеры

Отказавшись от безлимитного интернета, операторы включили в тарифы неограниченный доступ к отдельным сервисам. У всех так или иначе можно получить "безлимит" на соцсети и мессенджеры. Например, в линейке Tele2 "Мой" он включен в три тарифа из четырех. "МегаФон" дает безлимитный доступ к мессенджерам в шести тарифах из семи.

У МТС неограниченный доступ к соцсетям и мессенджерам действует в рамках опции "В Сети". На двух тарифах — "Smart+" и "Smart Безлимитище" — она бесплатная, а на остальных — четыре рубля в сутки. "Билайн" предлагает опцию "#можноВСЕ", в рамках которой предоставляется дополнительно 10 Гб только на соцсети и мессенджеры. Она стоит так же четыре рубля в сутки.

Роуминг в "маленьких" пакетах

Многие абоненты уже привыкли к тому, что действие их пакетных тарифов распространяется на территорию всей страны. В новых линейках такие тарифы тоже есть, но они не самые дешевые. Только у Tele2 единые условия в роуминге на всех тарифах: входящие бесплатные, интернет расходуется из пакетов. У "МегаФона" условия домашнего региона лишь в пяти "самых дорогих" тарифах распространяются на всю Россию.

"Билайн" дает использовать минуты, SMS и интернет из пакетов в поездках по стране начиная с тарифа "Все 3". В более дешевых тарифах это условие распространяется только на отдельные услуги. Например, только на SMS или на интернет.

МТС на своем сайте в описании тарифа заявляет, что условия домашнего региона сохраняются в поездках по стране на трех тарифах. Но на двух из них (при использовании услуг связи) за это придется доплачивать 15 рублей в сутки — это "Smart Безлимитище" и "Smart".

Звонки с подвохом

Все четыре оператора заявляют о том, что на их тарифах звонки внутри сети бесплатные и безлимитные. Однако здесь есть одно "но". У "Билайна", МТС и "МегаФона" они становятся такими после исчерпания основного пакета минут. То есть звонки внутри сети "тратят" этот пакет, и только когда он закончится, возможность звонить бесплатно и без ограничений внутри сети активируется. Только у Tele2 звонки внутри сети не расходуют основной пакет минут.

Тарифы для "говорящих" абонентов

Когда-то тарифы сотовых компаний отличались друг от друга стоимостью звонков на разные направления: внутри сети, на номера других операторов, межгород и так далее. Теперь для тех абонентов, которым важно поговорить, выделили специальные тарифы. Включенного трафика там меньше, а минут больше.

Например, у Tele2 это тариф "Мой разговор". В него включено 200 минут, 5 Гб, и здесь нет "безлимита" на мессенджеры. У его ближайшего конкурента по цене "Мой Tele2" включенных минут вообще нет, зато есть 10 Гб и тот самый "безлимит".

"МегаФон" предлагает тариф "Включайся! Говори" — в него входит 700 минут и 5 Гб интернета. Трафика здесь меньше, чем на большинстве других тарифов. У "Билайна" на трех самых дорогих тарифах количество трафика одинаковое, а число минут разнится — от 1,4 тыс. до 5 тыс.

Мнение эксперта

Денис Кусков,

гендиректор компании Telecom Daily (Санкт-Петербург):

Сейчас у всех сотовых операторов более 55% абонентов переведено на пакетные тарифы. Именно такие тарифы продвигаются для того, чтобы повышать ARPU (доход с одного абонента). Но люди все равно стараются экономить на связи, поэтому значительного повышения ARPU за последний год не было, он вырос в среднем на 5–10% в разных регионах. Операторы стремятся перевести абонентов с архивных тарифных планов под разными предлогами. Основной стимул — это увеличение стоимости услуг на предыдущих тарифах. На старых архивных тарифах находится порядка 30% абонентов. Скольких из них до конца года переведут на новые тарифы, спрогнозировать сложно. Думаю, их будет 10–15%.

ARPU сотовых абонентов у операторов в 2016 году

МТС — 312 рублей

"Билайн" — 307 рублей

"МегаФон" — 285 рублей

Источник: данные отчетности операторов, сnews.ru.

Tele2 Время обновления тарифа — в начале апреля.

Название линейки тарифов — "Мой".

Стратегия: оператор объявил, что уходит от позиционирования себя в качестве дискаунтера, но сохраняет "демократичные цены".

Основные особенности: "перенос остатков" пакетов на следующий месяц, безлимитный доступ к соцсетям и мессенджерам. "Билайн" Время обновления тарифа — в конце апреля.

Название линейки тарифов — "Все".

Основные особенности: посуточная тарификация и возможность "заморозить" оплату на несколько дней, удвоение пакетов трафика при внесении платы сразу за месяц. МТС Время обновления тарифа — в конце апреля.

Название линейки тарифов — Smart*.

Основные особенности: в тарифе "Smart Безлимитище" оператор отказался от безлимитного интернета, ввел пакет 10 Гб и снизил его цену. Внедрена услуга "перенос остатков" пакетов на следующий месяц. * Не меняется в течение нескольких нет, но в апреле были изменены тарифные условия "МегаФон" Время обновления тарифа — в конце мая.

Название линейки тарифов — "Включайся!".

Основные особенности: состоит из специализированных тарифов для абонентов с разными потребностями в интернете. Есть отдельные пакеты для тех, кто слушает музыку, смотрит видео, общается в соцсетях и мессенджерах, много разговаривает. На них предусмотрен безлимитный доступ к профильным сервисам или увеличены пакеты соответствующих услуг.

Подводные камни

На первый взгляд новые линейки тарифов просты, но при детальном рассмотрении понятно, что в них много нюансов, которые можно не заметить или просто о них забыть: на что распространяется "безлимитка", что в роуминге тарифицируется особо, а что — как в домашнем регионе, что включено в тариф, а что является дополнительной опцией.

Например, у "Билайна" на тарифах "Все 3, 4, 5" автоматически подключена платная услуга "#можно­ВСЕ" (дополнительные 10Гб на соцсети и мессенджеры). Если абонент ее не отключит, его абонентская плата за месяц увеличится на 120 рублей.

У МТС и "Билайна" на некоторых тарифах автоматически подключены опции, которые активируются после исчерпания основного пакета трафика и минут: они дают дополнительные пакеты за фиксированную плату.

"МегаФон" дает безлимитный доступ далеко не ко всем соцсетям и мессенджерам. Например, на большинстве тарифов он не распространяется на Instagram, Telegram, Facebook Messenger и ряд других сервисов. Их можно подключить в виде опции за отдельную плату.

Кроме того, в некоторых пакетах распределение услуг таково, что если ты в среднем пользуешься всем понемногу, то либо придется подключать дополнительные пакеты услуг, либо покупать более дорогой тариф.

Зато новые тарифы точно понравятся тем, кто потребляет разнообразные услуги связи в большом количестве — для таких абонентов условия стали более привлекательными.