Как оформить загранпаспорт с помощью Портала госуслуг: инструкция от Светы Степкиной

Фото: Архив сайта Gosuslugi.ru. Фото: Архив сайта Gosuslugi.ru. Фото: Архив сайта Gosuslugi.ru. Фото: Архив сайта Gosuslugi.ru. Фото: Архив сайта Gosuslugi.ru.

Главные герои проекта, семья Кнопкиных и их друзья, осваивают полезные функции Портала госуслуг и показывают, что это совсем несложно. В этой истории подруга Кнопкиных Света Степкина рассказывает, как легко оформить загранпаспорт.

Когда Дима предложил Свете поехать в отпуск в Турцию, она очень обрадовалась, потому что с детства мечтала увидеть море. Оставалось только получить загранпаспорта. Старшая сестра Светы еще несколько лет назад рассказывала ей о том, как подавала заявку на получение загранпаспорта на Портале госуслуг. Потому и она решила попробовать.

Зарегистрировалась на сайте и приступила к оформлению заявки.

Шаг 1. Поиск услуги

Оформление заявки на загранпаспорт – это одна из самых популярных услуг на Портале. Поэтому найти ее очень просто – ссылка есть на главной странице.

Света нажала кнопку "Оформление загранпаспорта гражданина РФ" и оказалась на странице, где предлагалось выбрать, паспорт какого образца она хочет получить – старого или нового.

Все особенности той и другой версии были наглядно представлены в таблице. Света выбрала паспорт нового образца и нажала соответствующую кнопку. Документ она оформляла для себя, потому в следующем меню отметила именно этот пункт.

Шаг 2. Заполнение заявки

На странице услуги Света увидела все условия ее получения. Паспорт будет готов в течение месяца после подачи заявки, так как девушка обратилась за услугой по месту прописки.

Размер госпошлины составит 2450 рублей. Света приятно удивилась, когда узнала, что пользователям Портала предоставляется скидка 30% на госпошлину по некоторым услугам, и получение загранпаспорта входит в их число.

Нажав кнопку "Получить услугу", Света перешла на страницу заявки. Часть сведений в нее было внесено автоматически – это паспортные данные. Они были указаны при регистрации на Портале, и система сама внесла информацию в заявку, что сэкономило время.

Далее нужно было ответить на несколько стандартных вопросов: о наличии второго гражданства, цели получения паспорта, местах работы, наличии доступа к секретным сведениям и другие. Также потребовалось загрузить фотографию определенного формата. Света попросила Диму, чтобы он сфотографировал ее дома с соблюдением нужных пропорций, и добавила фото.

На заполнение и отправку заявки с учетом фотографирования ушло не более получаса.

Шаг 3. Оплата госпошлины

Уведомление о проверке заявки пришло на следующий день по SMS. И Света смогла приступить к следующему шагу – оплате пошлины. В "Личный кабинет" на Портале пришло уведомление о том, что ее можно оплатить. Из него она перешла на страницу оплаты, выбрала безналичный способ и перечислила деньги с банковской карты.



Шаг 4. Получение паспорта

Через месяц Света получила уведомление о том, что паспорт готов и она может забрать его в ближайший вторник, в три часа дня в филиале миграционной службы. В указанное время она приехала и забрала документ. В очереди стоять не пришлось.

Дима, супруг Светы, тоже получил загранпаспорт, подав заявку в электронной форме. Вскоре пара обратилась в турагентство, чтобы купить путевку на отдых в Турции. После ее бронирования супруги воспользовались еще одной функцией Портала госуслуг – проверили наличие задолженности. Ведь если она есть, то за границу могут не выпустить. У них задолженности не было.

Через два месяца Света и Дима наслаждались отдыхом своей мечты.

Больше историй смотрите в мультимедийном проекте "Госуслуги для всей семьи".