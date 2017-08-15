Как подготовиться к школе с минимальными затратами

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Сегодня, 11:27.
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Подготовка детей к школе это не только стресс для родителей, но и приличные затраты на канцелярию, одежду и учебную литературу. Так важно найти магазины, в которых представлен широкий ассортимент продукции и можно значительно сэкономить.

Товары к школе. Фото: Фото компании "Дарвин".
Товары к школе. Фото: Фото компании "Дарвин".
Товары к школе. Фото: Фото компании "Дарвин".
Товары к школе. Фото: Фото компании "Дарвин".
Товары к школе. Фото: Фото компании "Дарвин".
Товары к школе. Фото: Фото компании "Дарвин".
Товары к школе. Фото: Фото компании "Дарвин".
Товары к школе. Фото: Фото компании "Дарвин".
Товары к школе. Фото: Фото компании "Дарвин".
Товары к школе. Фото: Фото компании "Дарвин".
Товары к школе. Фото: Фото компании "Дарвин".
Товары к школе. Фото: Фото компании "Дарвин".
Товары к школе. Фото: Фото компании "Дарвин".
Товары к школе. Фото: Фото компании "Дарвин".
Товары к школе. Фото: Фото компании "Дарвин".
Товары к школе. Фото: Фото компании "Дарвин".
Товары к школе. Фото: Фото компании "Дарвин".
Товары к школе. Фото: Фото компании "Дарвин".
Товары к школе. Фото: Фото компании "Дарвин".
Товары к школе. Фото: Фото компании "Дарвин".
Канцелярские товары. Фото: Из свободных источников.

Торговая сеть "Дарвин" с 15 августа по 31 августа 2017 года при покупке школьного ассортимента на 1000 рублей предоставляет скидку 20% на всю покупку.

26 и 27 августа 2017 года каждому покупателю школьного ассортимента ПОДАРОК!  На некоторые виды школьных товаров предоставляются скидки до 90%.

Магазины торговой сети "Дарвин" в городе Барнауле расположены по адресу:

пр-т Ленина, 157

ул. Брестская, 20

Балтийская, 8 (ТЦ Балтийский базар).

Все подробности акции уточняйте по телефону: (3852) 63-73-38.

Организатор акции - АО "Союзпечать-Алтай".

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