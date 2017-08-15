Как подготовиться к школе с минимальными затратами

Подготовка детей к школе это не только стресс для родителей, но и приличные затраты на канцелярию, одежду и учебную литературу. Так важно найти магазины, в которых представлен широкий ассортимент продукции и можно значительно сэкономить.
Торговая сеть "Дарвин" с 15 августа по 31 августа 2017 года при покупке школьного ассортимента на 1000 рублей предоставляет скидку 20% на всю покупку.
26 и 27 августа 2017 года каждому покупателю школьного ассортимента ПОДАРОК! На некоторые виды школьных товаров предоставляются скидки до 90%.
Магазины торговой сети "Дарвин" в городе Барнауле расположены по адресу:
пр-т Ленина, 157
ул. Брестская, 20
Балтийская, 8 (ТЦ Балтийский базар).
Все подробности акции уточняйте по телефону: (3852) 63-73-38.
Организатор акции - АО "Союзпечать-Алтай".