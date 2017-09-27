Как устроен Портал госуслуг: рассказывает Мария Кнопкина

Фото: архив портала gosuslugi.ru. Главная старница. Фото: архив портала gosuslugi.ru. Каталог услуг. Фото: архив портала gosuslugi.ru. Семья и дети. Фото: архив портала gosuslugi.ru. Сертификат на материнский капитал. Фото: архив портала gosuslugi.ru. Помощь и поддержка. Фото: архив портала gosuslugi.ru. Оплата госуслуг. Фото: архив портала gosuslugi.ru. Личный кабинет. Фото: архив портала gosuslugi.ru.

Главные герои проекта, семья Кнопкиных и их друзья, осваивают полезные функции Портала госуслуг и показывают, что это совсем несложно. В этой истории Мария Кнопкина разбирается, как устроен Портал госуслуг.

В ближайший свободный вечер Мария зашла на портал госуслуг, чтобы понять, как он работает и какие услуги можно получить с его помощью. Для входа она использовала свою учетную запись. Портал автоматически определил, что Мария находится в городе Барнауле Алтайского края.

1. Главная страница

Наверху главной страницы Мария увидела очень простое меню из трех пунктов: "Каталог услуг", "Помощь и поддержка", "Оплата". Тут же размещен список самых популярных услуг на портале: запись на прием к врачу, оформление загранпаспорта, запись в детский сад, регистрация транспортного средства, налоговая задолженность и другие. Сразу было понятно, для чего чаще всего используют портал другие люди.

Затем шли блоки с популярными вопросами о портале, новостями и контактами. Мария обратила внимание на телефоны горячей линии. "Если что-то не пойму, буду звонить", – подумала она. Потом вернулась на верх страницы и нажала кнопку "Каталог услуг".

2. Каталог услуг

Услуг на портале оказалось действительно очень много – подруга Света, которая рекомендовала здесь зарегистрироваться, была права. Все услуги разделены по группам, чтобы их было проще найти: по тематическим категориям, органам власти, которые их предоставляют, и по жизненным ситуациям.

Мария решила поискать, какие госуслуги можно получить с помощью портала будущей маме, так как через какое-то время в семье должен был появиться еще один ребенок. В какие органы власти обращаться, она не знала, поэтому зашла в пункт меню "Категории услуг" (здесь была сортировка по темам) и там выбрала раздел "Семья и дети".

В списке популярных услуг она сразу увидела те, что ее заинтересовали, – это "Регистрация рождения" и "Сертификат на материнский капитал". В развернутом перечне услуг тоже было несколько явно полезных в ее ситуации – "Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком", "Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка" и другие.

Нажав на название одной из услуг, она попала на ее страницу и увидела подробное описание: кто предоставляет, кому предоставляется, в какие сроки, какие документы требуются и так далее. "Очень удобно", – отметила она.

Мария снова вернулась на главную страницу раздела "Каталог услуг" и нажала кнопку "Жизненные ситуации". Заголовки там говорили сами за себя, было понятно, кому они адресованы: "Выход на пенсию", "Утеря документов", "Продажа автомобиля" и так далее. Мария, конечно, зашла в раздел "Рождение ребенка".

Здесь она увидела множество подробных инструкций о том, как действовать при оформлении различных документов и заявок на денежные выплаты от государства, когда ожидается рождение ребенка. Например, как получить свидетельство о рождении, какие пособия полагаются ребенку и его маме и так далее. Она поняла, что вернется в этот раздел еще не один раз.

3. Помощь, оплата, "Личный кабинет"

Про услуги ей в общем стало все понятно. Поэтому она решила посмотреть следующий раздел – "Помощь и поддержка". И нашла там кладезь полезной информации, особенно для того, кто на портале впервые. В блоке с популярными вопросами содержались инструкции о том, как действовать в самых разных ситуациях:

– как узнать о пенсионных накоплениях;

– как получить и потратить материнский капитал;

– как записать ребенка в школу;

– как проверить и оплатить штрафы ГИБДД и так далее.

"Рассказывают все очень доходчиво, – подумала Мария. – Буду пользоваться этим разделом". Она обратила внимание на еще один блок, который был в самом низу страницы: "Госуслуги в вашем телефоне". Нажала кнопку "Подробнее".

На открывшейся странице было описание мобильного приложения "Госуслуги". Ее порадовало, что оно есть и с его помощью можно решить множество вопросов. Приложение еще и бесплатное. Мария сразу его установила. "Для Android тоже есть версия, это хорошо – заметила она. – Мужа надо зарегистрировать на этом портале, и он тоже сможет пользоваться им в смартфоне". У Марии был смартфон с операционной системой iOS, а у Федора – с Android.

После установки приложения Мария вернулась к компьютеру и посмотрела следующий пункт основного меню на портале – "Оплата". Оказалось, что здесь можно быстро рассчитаться с долгами по штрафам, налогам и другим. Мария решила попробовать оплатить коммунальные услуги в следующем месяце через портал.

Остался один не просмотренный раздел – это "Личный кабинет". После перехода по ссылке Мария увидела, что там содержатся ее личные данные, также есть блок "Лента уведомлений" (у нее он был пока пустой, ведь услуг на портале она еще не получала) и пункт "Настройка уведомлений". Мария вошла туда и выбрала, каким образом ей было удобнее получать уведомления от портала – по SMS.

На этом она решила завершить знакомство с порталом. Даже после беглого просмотра ей стало очевидно, что это полезный ресурс, которым она будет пользоваться постоянно.

Больше историй смотрите в мультимедийном проекте "Госуслуги для всей семьи".