Мотоциклы, девушки, спортсмены: как круто в Барнауле прошел чемпионат по мотоджимхане

Мотоджимхана-2017 в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Мотоджимхана-2017 в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Мотоджимхана-2017 в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Мотоджимхана-2017 в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Мотоджимхана-2017 в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Мотоджимхана-2017 в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Мотоджимхана-2017 в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Мотоджимхана-2017 в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Мотоджимхана-2017 в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Мотоджимхана-2017 в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Мотоджимхана-2017 в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Мотоджимхана-2017 в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Мотоджимхана-2017 в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Мотоджимхана-2017 в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Мотоджимхана-2017 в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Мотоджимхана-2017 в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Мотоджимхана-2017 в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Мотоджимхана-2017 в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Мотоджимхана-2017 в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Мотоджимхана-2017 в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Мотоджимхана-2017 в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Мотоджимхана-2017 в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Мотоджимхана-2017 в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Мотоджимхана-2017 в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Мотоджимхана-2017 в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Мотоджимхана-2017 в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Мотоджимхана-2017 в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Мотоджимхана-2017 в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Мотоджимхана-2017 в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Мотоджимхана-2017 в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Мотоджимхана-2017 в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Мотоджимхана-2017 в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Мотоджимхана-2017 в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Мотоджимхана-2017 в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Мотоджимхана-2017 в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Мотоджимхана-2017 в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Мотоджимхана-2017 в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Мотоджимхана-2017 в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Мотоджимхана-2017 в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Мотоджимхана-2017 в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Мотоджимхана-2017 в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Мотоджимхана-2017 в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Мотоджимхана-2017 в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Мотоджимхана-2017 в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Мотоджимхана-2017 в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Мотоджимхана-2017 в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Мотоджимхана-2017 в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Мотоджимхана-2017 в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Мотоджимхана-2017 в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru

На парковке ТРЦ "Арена" зрители увидели эффектный стантрайдинг и выступление черлидеров. Помимо барнаульских спортсменов, на мотоджимхану приехали участники из Новосибирска, Томска, Усть-Каменогорска.

Справка

Мотоджимхана — спортивное испытание на время, в котором участники на мотоциклах соревнуются на самое быстрое маневрирование на асфальтовой площадке среди искусственных препятствий в виде конусов.

Как направление в мотоспорте мотоджимхана возникла в Японии в 1970-е годы и была обусловлена желанием создать вид спорта, который не нуждается в специальных мотоциклах и треках. Мотоджимхана быстро стала популярной, привлекая людей, имеющих мотоцикл от малого до великого, и получила распространение в других странах.