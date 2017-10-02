Как вернуть часть денег, заплаченных за новую квартиру: инструкция от семьи Кнопкиных

Altapress.ru совместно с Алтайкомсвязью и КГБУ "Оператор электронного правительства Алтайского края" подготовил мультимедийный проект "Госуслуги для всей семьи. В нем рассказывается, как Портал госуслуг может помочь в разных жизненных ситуациях
Главные герои проекта, семья Кнопкиных и их друзья, осваивают полезные функции Портала госуслуг и показывают, что это совсем несложно. В этой истории Кнопкины получают имущественный налоговый вычет при покупке новой квартиры.
Шаг 1. Оформление декларации 3-НДФЛ"Приобретение жилой недвижимости" в разделе "Жизненные ситуации" и выбрали "Имущественный налоговый вычет".
В инструкции о том, как его получить, нажали ссылку на оформление в электронном виде декларации 3-НДФЛ – "Получить услугу онлайн", и оказались на ее странице.
На портале можно не только заполнить декларацию 3-НДФЛ, но и отправить ее в налоговую службу. Для этого нужно иметь электронную подпись, чтобы заверить декларацию. У Кнопкиных ее нет, поэтому они решили просто заполнить форму дома, чтобы потом вместе с другими документами унести ее в налоговую.
Сделать это было несложно, они потратили минут 30. Готовый документ распечатали на принтере.
Шаг 2. Подготовка справки о доходах 2-НДФЛ
Шаг 3. Визит в налоговую
Шаг 4. Получение вычета
В разделе о недвижимости на портале госуслуг также есть инструкции о том, как купить квартиру на первичном и вторичном рынке, как оформить ипотеку, как получить социальную помощь на приобретение жилья.
Здесь же онлайн можно оформить заявление на прописку, на получение льготы на оплату "коммуналки" (для малоимущих граждан), на перепланировку квартиры.
Кнопкиным все эти услуги уже не требовались, но у них были друзья, которым они с удовольствием посоветовали ими воспользоваться.
Больше историй смотрите в мультимедийном проекте "Госуслуги для всей семьи".
- Сюжет: Госуслуги