Как вернуть часть денег, заплаченных за новую квартиру с помощью Портала госуслуг

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Главные герои проекта, семья Кнопкиных и их друзья, осваивают полезные функции Портала госуслуг и показывают, что это совсем несложно. В этой истории Кнопкины получают имущественный налоговый вычет при покупке новой квартиры.

Три года назад семья Кнопкиных въехала в большую и светлую трехкомнатную квартиру в новостройке. Ее помог купить Василий Степанович, отец Федора Кнопкина, – руководитель известной в регионе строительной фирмы "Фундамент". Взглядов он был современных, поэтому подарил молодой семье не квартиру, а деньги для ее покупки, и дал детям возможность самим выбрать жилье.

"Я хочу, чтобы квартира вам нравилась, чтобы хотелось приходить домой. Вам ведь в ней жить", – сказал он.

Без его чуткого руководства, конечно, все равно не обошлось. Но это было во благо – в недвижимости он разбирался отлично и мог оценить не только внешний вид квартиры, но и качество строительных и отделочных работ. Все недоделки видел сразу.

Он же рассказал молодым, что на квартиру можно оформить имущественный налоговый вычет – вернуть 13% ее стоимости из платежей по налогу на доходы физических лиц (вычет предоставляется на сумму не более 2 млн рублей).

Мария и Федор сразу не воспользовались такой возможностью, других забот было много – переезд, ремонт. А потом и забыли. Мария вспомнила о вычете, когда изучала портал госуслуг.

Квартира была оформлена на супругов в совместную собственность. Зарплата у Федора выше, чем у Марии, НДФЛ он платил больше, поэтому вычет было удобнее оформить на него, чтобы получить большую сумму.

Квартиру Кнопкины купили за 2,5 млн рублей. Налоговый вычет предоставляется на максимальную сумму 2 млн рублей и составляет 13%. Таким образом, Федор Кнопкин мог вернуть 260 тыс. рублей.

На портале госуслуг Мария нашла список документов, которые нужно предоставить в налоговую. Среди них – декларация по форме 3-НДФЛ. Оказалось, что ее можно оформить на прямо на портале и распечатать.

Федор Кнопкин тоже зарегистрировался на портале госуслуг. Мария убедила мужа в том, что это важно, нужно и удобно. В свободный вечер они начали подготовку пакета документов для получения имущественного налогового вычета.

Инструкцию о том, как получить налоговый вычет читайте в мультимедийном проекте "Госуслуги для всей семьи".