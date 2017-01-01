Садоводы должны знать, какие азотные удобрения помогают росту растений

Кальциевая и натриевая селитра

Эти удобрения относятся к так называемой нитратной форме. Нитратный азот не закрепляется почвой и легко передвигается с водой. Удобрения желательно вносить только весной и в подкормках (небольшими дозами), так как превышение нормы повлечет накопление в продукции нитратов.

В кальциевой и натриевой селитре азот содержится на уровне 14,1 – 14,5 и 16,3 – 16,4 % соответственно. Наибольший эффект дает их внесение под культуры с коротким вегетационным периодом (то есть временем от прорастания растений до их уборки) или под культуры, для которых характерно интенсивное поглощение питательных элементов: редис, салат, ранняя белокочанная и цветная капуста.

Сульфат аммония

Сульфат аммония содержит 20,5 – 21 % азота, хорошо растворяется в воде. Он представляет наибольший интерес среди удобрений так называемой аммонийной формы. Аммонийный азот слабо продвигается в почве, а значит, его можно вносить осенью. Под действием почвенных микроорганизмов аммонийный азот превращается в нитратный.

Лучше всего сульфат аммония использовать на почвах с избыточным увлажнением. Однако это удобрение кислое, поэтому сразу после его внесения добавляют известь (1,3 кг на 1 кг удобрения).

Мочевина

Мочевина – самое концентрированное (за исключением жидких смесей) удобрение так называемой амидной формы, оно содержит около 46 % азота. Амидная форма – это органические соединения. В почве под влиянием микроорганизмов они быстро переходят в аммонийную форму и по своим свойствам близки к ней. Это кислое удобрение вносят в почву или используют в жидком виде для подкормки.

Сколько нужно каждому овощу

Дозы внесения азотных удобрений зависят от потребности различных растений (также и от содержания азота в почве в доступной форме). Одним овощным культурам нужно много, другим мало.

Очень требовательные: цветная, брюссельская, савойская, краснокочанная, белокочанная поздняя капуста и ревень.

Требовательные: белокочанная ранняя и китайская капуста, сельдерей, спаржа.

Средней требовательности: капуста кольраби и листовая, огурец, кочанный салат, морковь, свекла, шпинат, томат, репчатый лук.

Нетребовательные: фасоль, горох, редис, лук на перо.

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