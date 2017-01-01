Глава алтайского города подал в отставку из-за обвинительного приговора

Александр Кулик, до недавнего времени продолжавший исполнять обязанности главы Камня-на-Оби, написал заявление об отставке. Об этом сообщил altapress.ru депутат АКЗС Василий Железовский. Причиной написания заявления было вступление в силу обвинительного приговора, в соответствии с которым Кулик признан виновным в уголовном преступлении.
Александр Кулик не был избран депутатом Каменского горсовета в марте 2016 года, тогда как, по уставу, главой города может быть только депутат. То, что Кулик в этой должности задержался почти на год, связано с положением другой статьи этого же устава. Прежний глава исполняет обязанности до избрания нового и принесения им присяги. Вновь избранные депутаты нового главу города избрать так и не смогли.
Поэтому именно Кулик до недавнего времени и подписывал все ключевые решения городского совета. Например, бюджет Камня-на-Оби (решение городского совета от 20 декабря 2016 года). Вообще же, глава города не только подписывает решения горсовета, он организует его работу, созывает заседание, дает поручения постоянным комиссиям представительного органа - в общем, руководит работой представительного органа.
Но 17 февраля, по сведениям Василия Железовского, Александр Кулик написал заявление о сложении с себя полномочий главы Камня-на-Оби. А неделей раньше — 10 февраля — Алтайский краевой суд подтвердил приговор Каменского горсуда, признавшего его виновным в уклонении от уплаты налогов с организации и невыплате зарплаты свыше трех месяцев, совершенной из личной заинтересованности.
На суде Александр Кулик не признал свою вину. Он просил отменить приговор, считая его необоснованным и незаконным. По его мнению, суд дал неправильную оценку доказательствам по делу, приговор основан на голословных и противоречивых показаниях, у одного из свидетелей были основания его оговорить. Умысел на невыплату зарплаты не доказан, полагали Александр Кулик и его адвокат.
Краевой суд внес некоторые изменения в приговор Каменского горсуда, но квалификацию действий Кулика менять не стал. Таким образом приговор вступил в законную силу.
Василий Железовский считает: само по себе написание заявления Куликом — вообще ненужный этап и не имеет никакого смысла.
Василий Железовский,
депутат АКЗС:
По уставу и по закону "Об общих принципах организации самоуправления" №131, полномочия главы города прекращаются в случае вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда. Прекращаются автоматически, никаких заявлений писать не надо. 10 февраля приговор вступил в силу — с этой даты он уже автоматически потерял статус главы города. Если он в период с 10 по 17 февраля подписал какие-то документы, все они не имеют юридической силы.
А тем временем в деле о личном банкротстве Александра Кулика появилось существенное изменение. Изначально суд ввел ему процедуру реструктуризации - это погашение долгов в рассрочку, когда гражданин не признается банкротом, а ему дается время рассчитаться с долгами. Но 15 февраля арбитражный суд завершил реструктуризацию, признал Кулика личным банкротом и ввел реализацию имущества.
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