Карлин предложил правительству выделить дополнительные деньги на кредитование аграриев

На совещании Карлин выступал после премьер-министра Дмитрия Медведева и министра сельского хозяйства Александра Ткачева. Карлин отметил, что позитивные изменения в сельском хозяйстве отмечались в течение последних нескольких лет, но именно в 2016 году государственная политика стала наиболее эффективной.

Как сообщает официальный сайт краевого правительства, Александр Карлин поддержал позицию Минсельхоза по выделению дополнительных средств на льготное краткосрочное кредитование в случае внесения корректировок в бюджет текущего года. В настоящее время сельхозтоваропроизводители Алтайского края направили в банки заявки на общую сумму 8 млрд. рублей. Все предоставленные региону субсидии по этому направлению уже использованы.

Еще одно предложение от Алтайского края касается возможности увеличения до трех (по возможности - и до пяти) лет сроков действия соглашений регионов с Министерством сельского хозяйства России. Это позволит при реализации государственной политики учитывать особенности развития сельского хозяйства в регионах Сибири, повысит прогнозируемость ведения агробизнеса, укрепит доверие крестьян к действиям власти, считает Александр Карлин.

Также Губернатор Алтайского края попросил оказывать поддержку в продвижении сельскохозяйственной продукции на внешние рынки.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

В прошлом году более чем на 60% возрос экспорт продовольствия из Алтайского края. При этом отмечается тенденция, которую мы просили бы соответствующим ведомствам отметить и по возможности воздействовать на нее. Наше продовольствие любят в азиатских странах, оно имеет хорошую репутацию по качеству и экологической чистоте. Но с продукцией, по сути, премиум-класса, мы заходим на рынки в сегменты эконом-класса с соответствующей ценовой составляющей. Думаю, что комплекс государственных мер поддержки на перспективу позволит нам исключить факты дискриминации наших производителей продовольствия на зарубежных рынках. Это будет способствовать развитию отрасли, укреплению репутации нашей экономики, реализации стратегических направлений внешней политики нашей страны.

Вице-премьер Правительства Аркадий Дворкович высказался в поддержку данных инициатив, в том числе об увеличении сроков соглашений между регионами и Министерством сельского хозяйства. Дмитрий Медведев поручил организовать работу по реализации озвученных предложений, отмечает сайт правительства Алтайского края.