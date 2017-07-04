Казахстанский тракторист помог алтайским лесникам потушить природный пожар на границе

На место возникновения пожара выехали пожарные команды арендатора. В тушении участвовали два пожарных автомобиля ЗИЛ-131 (АРС-14), трактор МТЗ-82 с лесопожарным плугом ПКЛ-70 и два легковых автомобиля УАЗ с командой в количестве 10 человек.

Существенную и своевременную помощь в тушении лесного пожара на границе с Республикой Казахстан оказало лесное предприятие "Дальнее лесничество" Жана-Семейского филиала государственного лесного природного резервата "Семей орманы" из села Изатулла. По счастливой случайности сотрудник данной организации выполнял работы на тракторе МТЗ-82 с плугом недалеко от приграничной территории. Заметив дым, он поспешил на место пожара, где до прибытия лесопожарных формирований компании "Грин-Форс" сдерживал распространение огня.

Минприроды Алтайского края выражает благодарность коллегам из Республики Казахстан за помощь в тушении лесного пожара и надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество в сфере охраны лесов.