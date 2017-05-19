Киевских прокуроров высмеяли за желание допросить Берию и Сталина

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Сегодня, 18:16.
Политика

В соцсетях высмеяли намерение прокуратуры Киева допросить Иосифа Сталина и Лаврентия Берию о притеснении крымских татар.

Фрагмент памятника Сталину.
Фрагмент памятника Сталину. Фото: скрин youtube.com.

Сотрудники надзорного органа ранее заявили, что собрали достаточную доказательную базу для "сообщения о подозрении" Сталина и Берии в депортации крымских татар в 1944 году.

Пользователи Twitter начали интересоваться технологией уведомления, допроса и наказания преступников, сообщает портал "Дни.ру". Многие шутники даже обвинили украинских прокуроров в спиритизме.

"Для этого им надо оказаться там, где сейчас находятся Сталин и Берия", — шутят пользователи.

Ранее руководитель надзорного ведомства Гюндуз Мамедов заявил, что "в настоящее время подготовлены проекты сообщений о подозрении в совершении" геноцида. Как отмечает издание, украинское законодательство предполагает, что следственные органы должны уведомить возможных преступников о подозрении в совершении преступления, а затем вызывать их на допрос. В ведомстве не уточнили, каким образом прокуроры собираются брать показания у покойных Сталина и Берии, пишет ura.ru.

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