Киевских прокуроров высмеяли за желание допросить Берию и Сталина

В соцсетях высмеяли намерение прокуратуры Киева допросить Иосифа Сталина и Лаврентия Берию о притеснении крымских татар.
Сотрудники надзорного органа ранее заявили, что собрали достаточную доказательную базу для "сообщения о подозрении" Сталина и Берии в депортации крымских татар в 1944 году.
Пользователи Twitter начали интересоваться технологией уведомления, допроса и наказания преступников, сообщает портал "Дни.ру". Многие шутники даже обвинили украинских прокуроров в спиритизме.
Фейковая прокуратура украинского Крыма ведет допрос Сталина и Берии по делу о депортации крымских татар. #Украина #Сталин #Берия #Крым pic.twitter.com/GIumJB3P7r— Ignacio_de_Loyola (@Grandson_of_Fel) 18 мая 2017 г.
"Для этого им надо оказаться там, где сейчас находятся Сталин и Берия", — шутят пользователи.
Ранее руководитель надзорного ведомства Гюндуз Мамедов заявил, что "в настоящее время подготовлены проекты сообщений о подозрении в совершении" геноцида. Как отмечает издание, украинское законодательство предполагает, что следственные органы должны уведомить возможных преступников о подозрении в совершении преступления, а затем вызывать их на допрос. В ведомстве не уточнили, каким образом прокуроры собираются брать показания у покойных Сталина и Берии, пишет ura.ru.
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