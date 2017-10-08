Ким Чен Ын убежден в росте экономики под санкциями

Северокорейский лидер также прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о "единственном способе" решить вопрос КНДР, сообщает "Ренхап". "Наше ядерное оружие является драгоценным плодом кровавой борьбы народа за защиту судьбы и суверенитета страны от затяжных ядерных угроз американских империалистов", — заявил на это Ким Чен Ын на пленуме Трудовой партии Кореи.

На том же заседании он назначил свою младшую сестру Ким Ё Чжон заместителем члена ЦК Политбюро. Она займется вопросами пропаганды, пишет "Росбалт".

Мировое сообщество осуждает КНДР за запуски баллистических ракет и ядерные испытания.