Ким Чен Ын убежден в росте экономики под санкциями

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что национальная экономика выросла в 2017 году, несмотря на санкции международного сообщества.
Северокорейский лидер также прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о "единственном способе" решить вопрос КНДР, сообщает "Ренхап". "Наше ядерное оружие является драгоценным плодом кровавой борьбы народа за защиту судьбы и суверенитета страны от затяжных ядерных угроз американских империалистов", — заявил на это Ким Чен Ын на пленуме Трудовой партии Кореи.
На том же заседании он назначил свою младшую сестру Ким Ё Чжон заместителем члена ЦК Политбюро. Она займется вопросами пропаганды, пишет "Росбалт".
Мировое сообщество осуждает КНДР за запуски баллистических ракет и ядерные испытания.
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