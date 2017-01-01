Киркорова не стали обвинять в ложном доносе

Ранее в правоохранительные органы соответствующие заявления направили французский музыкант Дидье Маруани и юрист Игорь Трунов. Их российский артист ранее обвинил в вымогательстве, сообщил ТАСС сам юрист.

"Следователь сказал нам, что по данному вопросу будет вынесено отдельное постановление, но мы его не дождались, и вот на заседании в Басманном суде по нашей жалобе на действия сотрудников полиции мы узнали о том, что решение об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Киркорова о ложном доносе все-таки есть", — рассказал Трунов.

Трунов отметил, что считает это решение следователя необоснованным, как и всю доследственную проверку по заявлению Киркорова. По его словам, в Тверской суд Москвы уже подана жалоба, в которой юрист просит отменить постановление следователя по заявлению российского певца и провести новую доследственную проверку.

Юрист отметил, что "анализ электронной переписки, которая была приложена к заявлению Киркорова, свидетельствует о наличии в действиях лиц, ведущих ее с его стороны, кем бы они ни были (пранкеры, адвокат или сам Киркоров), признаков преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 306 УК РФ ("Заведомо ложный донос, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения")", пишет bfm.ru.

Дидье Маруани и юрист Игорь Трунов были задержаны полицейскими вечером 29 ноября прошлого года в отделении Сбербанка в центре Москвы, где они собирались встретиться с Филиппом Киркоровым для подписания мирового соглашения по иску о нарушении им авторских прав при исполнении песни "Жестокая любовь". 28 ноября Трунов заявил, что сторонам удалось договориться в досудебном порядке, однако адвокат российского певца Александр Добровинский позже это опроверг, заявив, что никаких договоренностей не было, а с Маруани от имени Киркорова разговаривали пранкеры.

В конце декабря следователь отказал Киркорову в возбуждении против Маруани и Трунова уголовного дела о вымогательстве.