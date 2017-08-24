Когда ноги действительно от ушей

Произносящие фразу "чтобы ноги росли от ушей" не уточняют, от чьих ушей и чьи ноги. Есть в мире люди, чьи ноги начинаю расти на том уровне, где у других торчат уши. Это фотоподборка именно о таких по-настоящему высоких людях.

Высокие люди. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Высокие люди. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Высокие люди. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Высокие люди. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Высокие люди. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Высокие люди. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Высокие люди. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Высокие люди. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Высокие люди. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Высокие люди. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Высокие люди. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Высокие люди. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Высокие люди. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Высокие люди. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Высокие люди. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Высокие люди. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Высокие люди. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Высокие люди. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Высокие люди. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Высокие люди. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Высокие люди. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Высокие люди. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Высокие люди. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Высокие люди. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Высокие люди. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Источник.