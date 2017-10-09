Оппозиционерам предложили выдвинуть единого кандидата на пост главы Барнаула

Секретарь бюро совета регионального отделения "Справедливой России", Владислав Вакаев предложил оппозиционерам выдвинуть единого кандидата на пост главы Барнаула. Об этом депутат рассказал на своей странице в Facebook.
Депутаты Барнаульской городской Думы объявили конкурс по отбору кандидатов на пост главы города на первой сессии, которая состоялась 6 октября. С 8 по 22 октября продлится сбор заявок. 28 ноября конкурсная комиссия определит претендентов на этот пост. После этого на сессии гордумы, скорее всего в декабре, депутаты выберут из предложенных кандидатов главу города на пять лет.
Претендовать на пост градоначальника с высокой долей вероятности будет действующий мэр Сергей Дугин.
Руководитель бюро совета реготделения партии "Справедливая Россия" Владислав Вакаев предлагает оппозиции объединиться и выдвинуть альтернативного кандидата. И желательно — беспартийного.
Вакаев объясняет, что это нужно хотя бы для того, чтобы рассказать о существующих проблемах, представить альтернативную программу развития Барнаула и заявить о себе. При этом он подчеркивает, что альтернативный кандидат от оппозиции должен соответствовать всем законным требованиям, обладать достаточным авторитетом и опытом работы, знать городское хозяйство.
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