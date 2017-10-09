Оппозиционерам предложили выдвинуть единого кандидата на пост главы Барнаула

Депутаты Барнаульской городской Думы объявили конкурс по отбору кандидатов на пост главы города на первой сессии, которая состоялась 6 октября. С 8 по 22 октября продлится сбор заявок. 28 ноября конкурсная комиссия определит претендентов на этот пост. После этого на сессии гордумы, скорее всего в декабре, депутаты выберут из предложенных кандидатов главу города на пять лет.

Претендовать на пост градоначальника с высокой долей вероятности будет действующий мэр Сергей Дугин.

Руководитель бюро совета реготделения партии "Справедливая Россия" Владислав Вакаев предлагает оппозиции объединиться и выдвинуть альтернативного кандидата. И желательно — беспартийного.

Вакаев объясняет, что это нужно хотя бы для того, чтобы рассказать о существующих проблемах, представить альтернативную программу развития Барнаула и заявить о себе. При этом он подчеркивает, что альтернативный кандидат от оппозиции должен соответствовать всем законным требованиям, обладать достаточным авторитетом и опытом работы, знать городское хозяйство.