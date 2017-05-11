Коллектив "Алтай-Кокса" отметил День победы

В этот день все желающие могли доехать до мемориала славы на заводских автобусах. "Алтай-Кокс" провел несколько патриотических акций.

Голубь мира

Волонтеры союза молодежи встречали горожан на мемориале, вручали георгиевские ленты, значки с изображением голубя и белые воздушные шары. Значки с символом мира стали украшением праздника, а запуск белых шаров – еще одним напоминанием о том, какой ценой досталось нам мирное небо над головой.

Рекорд Победы

В рамках Всероссийской акции все желающие могли сделать посильное число отжиманий, которые потом суммировались. Целью было достичь 26 298 отжиманий. Это равно количеству дней, прожитых без войны.

Полевая кухня

На протяжении всего праздника на мемориале славы работала выездная полевая кухня "Алтай-Кокса". Ветераны и все желающие угощались фронтовой кашей и чаем.

"Каждый год мы собираемся здесь, чтобы славить подвиг русского солдата. Мы должны помнить о нем и прививать чувство патриотизма новому поколению. Низкий поклон всем ныне живущим ветеранам. Вечная память павшим героям", - обратился к горожанам директор по производству "Алтай-Кокса" Вадим Валяс в составе президиума торжественного митинга.

Представители всех городских организаций возложили венки и цветы к Вечному огню.

По окончании митинга сотрудники "Алтай-Кокса" прошли в колонне Бессмертного полка с портретами своих дедов и прадедов. Представители совета ветеранов с гордостью несли портреты участников Великой Отечественной войны – бывших работников завода.

Справка

"Алтай-Кокс" (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте "Алтай-Кокса": altai.nlmk.com/ru