Коллектив "Росводоканал Барнаул" занесли на Доску Почета и наградили медалями

Накануне празднования Дня города в администрации города Барнаула прошла торжественная церемония чествования жителей и коллективов краевой столицы, которые внесли значительный вклад в ее развитие и процветание. Коллектив "Росводоканал Барнаул" был занесен на городскую Доску Почета "Слава и гордость Барнаула".

Работники цеха очистных сооружений речной воды – Владимир Сарыгин и Сергей Кулавский - награждены юбилейными медалями Алтайского края за заслуги, связанные с развитием Алтайского края и достижениями в области жилищно-коммунального хозяйства.

Многолетний и добросовестный труд и высокий профессионализм главного инженера Барнаульского водоканала Дмитрия Павлюченко отмечены депутатами городской думы. За свою работу Дмитрий Иванович награжден Почетной грамотой Барнаульской городской Думы.

Дмитрий Масловский,

генеральный директор "Росводоканал Барнаул":

Каждая награда для нашего предприятия имеет огромное значение. Это достойная оценка, признание качества работы водоканала, ее значения для города. Особо приятно, что в этом году признания со стороны краевых и муниципальных властей удостоились не только отдельные сотрудники, но и весь коллектив Барнаульского водоканала.

Справка

Группа компаний "Росводоканал" - крупнейший в России частный оператор централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Под управлением ГК "Росводоканал" работают 7 региональных водоканалов России, обслуживающих свыше 5 млн потребителей в крупных административных и промышленных центрах: Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Омске, Оренбурге, Твери и Тюмени. Группа компаний "Росводоканал" эксплуатирует 15 тысяч км сетей водоснабжения и водоотведения. Предприятия ежегодно подают в сеть 580 млн куб. м воды и принимают на очистку 520 млн куб. м. Общий объём реализуемых инвестиционных проектов ГК "Росводоканал" составляет 33,9 млрд руб.

"Росводоканал Барнаул" (ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ") занимается водоснабжением и водоотведением г. Барнаула с декабря 2004 года по долгосрочному договору с Администрацией города. Предприятие обслуживает более 1120 км водопроводных и более 970 км канализационных сетей. Оказывает услуги по водоснабжению и водоотведению более 633 тыс. жителей Барнаула.