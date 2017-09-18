Коллектив "Росводоканал Барнаул" занесли на Доску Почета и наградили медалями

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Сегодня, 15:36.
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Сотрудники "Росводоканал Барнаул" отмечены краевыми и городскими наградами в связи с празднованием 80-летия Алтайского края и Дня города.

Доска Почета.
Доска Почета. Фото: архив "Росводоканал Барнаул".

Накануне празднования Дня города в администрации города Барнаула прошла торжественная церемония чествования жителей и коллективов краевой столицы, которые внесли значительный вклад в ее развитие и процветание. Коллектив "Росводоканал Барнаул" был занесен на городскую Доску Почета "Слава и гордость Барнаула".

Работники цеха очистных сооружений речной воды – Владимир Сарыгин и Сергей Кулавский - награждены юбилейными медалями Алтайского края за заслуги, связанные с развитием Алтайского края и достижениями в области жилищно-коммунального хозяйства.

Награждение Сергея Кулавского.
Награждение Сергея Кулавского

Многолетний и добросовестный труд и высокий профессионализм главного инженера Барнаульского водоканала Дмитрия Павлюченко отмечены депутатами городской думы. За свою работу Дмитрий Иванович награжден Почетной грамотой Барнаульской городской Думы.

Почетная грамота.
Почетная грамота.

Дмитрий Масловский,
генеральный директор "Росводоканал Барнаул":

Каждая награда для нашего предприятия имеет огромное значение. Это достойная оценка, признание качества работы водоканала, ее значения для города. Особо приятно, что в этом году признания со стороны краевых и муниципальных властей удостоились не только отдельные сотрудники, но и весь коллектив Барнаульского водоканала.

Справка

Группа компаний "Росводоканал" - крупнейший в России частный оператор централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Под управлением ГК "Росводоканал" работают 7 региональных водоканалов России, обслуживающих свыше 5 млн потребителей в крупных административных и промышленных центрах: Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Омске, Оренбурге, Твери и Тюмени. Группа компаний "Росводоканал" эксплуатирует 15 тысяч км сетей водоснабжения и водоотведения. Предприятия ежегодно подают в сеть 580 млн куб. м воды и принимают на очистку 520 млн куб. м. Общий объём реализуемых инвестиционных проектов ГК "Росводоканал" составляет 33,9 млрд руб.

"Росводоканал Барнаул" (ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ") занимается водоснабжением и водоотведением г. Барнаула с декабря 2004 года по долгосрочному договору с Администрацией города. Предприятие обслуживает более 1120 км водопроводных и более 970 км канализационных сетей. Оказывает услуги по водоснабжению и водоотведению более 633 тыс. жителей Барнаула.

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