Наказание смартфоном: шок-видео! смотреть до конца! 18+

Мой школьный приятель — чиновник. Мелкий и мелочный. Не такой, как остальные — справедливые и всем помогающие. Как бы охарактеризовать его место в чиновничьей иерархии... Ну вот есть большой жук, под ним несколько жуков поменьше. В подчинении у них еще с полдюжины жуков, а вот еще ниже букашка — это мой школьный приятель.
Напился до такого мерзкого состояния, что стал приставать к посетителям без костюмов и просить "дать ему в рожу". Видно, чувствовал вину перед горожанами, интересы которых ему было поручено защищать, а он не справился. Через какое-то время просьба была удовлетворена (простой человек посердобольнее чиновников будет), и мой приятель "получил в рожу" прямо в заведении.
И, собственно, зачем такая длинная прелюдия? А вот зачем.
На следующее утро парень первым делом принялся лазить по интернету и искать ролик по запросам "Барнаул. Бар. Драка".
"Ютуб", "ВКонтакте", "Инстаграм" были изучены вдоль и поперек, прежде чем приятель успокоился. Никто из очевидцев не снял его непотребства на телефон, ну а может, просто не выложил в Сеть.
"Сколько же я нервов потратил, ты не представляешь, — делился потом со мной чиновник, — но раз на видео этого нет, значит, и не было".
Мне почему-то снова вспомнился Зощенко. "Цивилизация, город, трамвай, баня — вот в чем причина возникновения нервных заболеваний. Наши предки в каменном веке и выпивали, и пятое-десятое, и никаких нервов не понимали" — так писал умный человек, с которым я искренне согласен.
Развитие цивилизации и технологий привело к тому, что сейчас пост в "Фейсбуке" может погубить карьеру, а неуместный лайк симпатичной барышни в "Инстаграме" — довести до развода. Совсем незаметным бы оказался эпизод, когда священнослужители заехали под "кирпич" на Мерзликина. Но выложенная запись с видеорегистратора во всей красе показала, что в мире возможны ситуации, когда могут быть оскорблены не только чувства верующих, но и верующими — чувства автомобилистов.
Интернет стал всесильным. И пугающим. Вспомните, как в Барнауле ловили "тротуарного гонщика" (мужчина на джипе срезал дорогу прямо по тротуару). Потом было продолжение — водителя стыдили в ГИБДД. Все это видели, все помнят.
14 мая в Бийске на проезжей части бородатый мужчина в сапогах отжимался перед проезжавшими машинами, а до этого стоял на коленях перед автобусом. Кто бы об этом узнал, если бы не выложенная запись?
Девять лет в алтайском сегменте "Дрома" есть ветка "Я паркуюсь как чудак", куда выкладываются фото машин, оставленных на газонах или перекрывающих выезды. Не часто, но бывает, что кому-то становится стыдно, когда он обнаруживает свое авто на фотографии. Больше водитель старается так не поступать. Кому-то и штрафы прилетали.
А один негативный отзыв в интернете на заведение общепита может надолго отвадить клиентов или даже привести к закрытию.
В каком-то смысле невозможность совершать "преступления" без "наказания" дисциплинирует. И здесь можно вспомнить фразу "Бог создал людей слабых и сильных, а полковник Сэмюэль Кольт уравнял их шансы перед Господом". Только сейчас вместо кольта — смартфон.
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