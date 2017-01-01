Комиссия РАН официально признала гомеопатию лженаукой

Комиссия по борьбе с лженаукой при президиуме Российской академии наук (РАН) подготовила меморандум "О лженаучности гомеопатии", сообщает "Коммерсантъ".
"Комиссия заявляет, что лечение сверхмалыми дозами различных веществ, применяемое в гомеопатии, не имеет научных оснований. Этот вывод опирается на тщательный анализ публикаций в научных изданиях, отчетов о клинических исследованиях, их обобщении и систематических обзорах", - говорится в тексте меморандума.
Подчеркивается, что клинические испытания в разных странах в разное время "не смогли экспериментально продемонстрировать эффективность гомеопатических средств и методов лечения".
Также РАН отмечает, что гомеопатия небезвредна, поскольку больные тратят значительные средства на недействующие препараты и пренебрегают теми лекарствами, которые имеют подтвержденную эффективность. "Это может приводить к неблагоприятным исходам, в том числе, к смерти пациента", - отмечается в тексте меморандума.
В связи с проведенным анализом, Комиссия рекомендовала Минздраву вывести гомеопатические препараты из медицинского употребления в государственных и муниципальных лечебных учреждениях. Более того, рекомендовано не включать гомеопатию в стандарты оказания медпомощи в клинические рекомендации и в протоколы лечения.
Также в РАН предложили не только маркировать гомеопатические лекарства словом "гомеопатические", но и указанием на то, что препарат не имеет "доказанной клинической эффективности и показаний к применению".
При этом самим гомеопатам рекомендовано знакомиться "с современными научными данными об эффективности гомеопатии и критически относиться к неподтвержденным заявлениям производителей гомеопатических средств об их эффективности".
Документ подписан председателем Комиссии, академиком РАН Евгением Александровым.
Как правило, меморандумы Комиссии направляются не только в Институты РАН, но и в органы исполнительной и законодательной власти РФ, пишет "Интерфакс".
Факт
Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований работает при президиуме РАН, в нее входят ведущие ученые - доктора наук, академики и члены-корреспонденты РАН.
Основная задача Комиссии - противодействие дискредитации науки по распространению и пропаганде лженаучных публикаций.
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