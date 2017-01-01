Коммерческий директор подмосковной фирмы спонсировал бовиков ИГ

Уроженец Махачкалы Шамиль Нурмагомедов будет находиться под стражей до 27 марта. Он обвиняется по части 1 статьи 205.1. УК РФ ("Содействие террористической деятельности"). Уголовное дело было возбуждено 16 января.

По версии следствия, Нурмагомедов спонсировал ИГ, а также оказывал финансовую помочь в приобретении проездных билетов в Турцию участникам незаконных вооруженных формирований. Как утверждает следствие, после они незаконно пересекали границу с Сирией.

Как утверждает защита Шамиля Нурмагомедова, его брат Марат в 2013 году уехал в Сирию, а его семья, в том числе и сам Шамиль, начали предпринимать действия для его возвращения, которые продлились до октября 2015 года. По словам адвоката, в данный момент Марат Нурмагомедов находится на территории Украины. "Он готов приехать, но не знает, как с ним поступят", — отметил защитник.

Торгово-производственная компания ООО "Экспострой", в которой Нурмагомедов занимает должность коммерческого директора, реализует проекты выставочных стендов, она располагается в городе Красногорске Московской области, пишет bfm.ru.