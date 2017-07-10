Конкурс красоты "Мисс Лето": голосование. 18+

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Сегодня, 12:32.
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В июне сайт altapress.ru вместе с комплексом открытых бассейнов "Пляж" запустил конкурс красоты "Мисс Лето". Сегодня мы начинаем отборочное голосование. 15 девушек, набравшие больше всего баллов на голосовании, попадут на кастинг, в ходе которого будут выбраны 10 красавиц. 22 июля в 17.00 на территории "Пляжа" (ул. Энтузиастов, 12-в) состоится финал конкурса.

Левченко Наталия. Фото: из личного архива.
Александра Магирамова. Фото: из личного архива.
Алена Штрумбергер. Фото: из личного архива.
Алпатова Анжелика. Фото: из личного архива.
Анна Ларионова. Фото: из личного архива.
Ая Алтухова. Фото: из личного архива.
Бескишкина Ирина. Фото: из личного архива.
Виктория Волкова. Фото: из личного архива.
Буценко Диана. Фото: из личного архива.
Денисова Нина. Фото: из личного архива.
Дудкина Елена. Фото: из личного архива.
Екатерина Клепикова. Фото: из личного архива.
Елизавета Коптюхина. Фото: из личного архива.
Елизавета Михайлова. Фото: из личного архива.
Елизавета Фролова. Фото: из личного архива.
Журавлева Диана. Фото: из личного архива.
Иконникова Ксения. Фото: из личного архива.
Катерина Ивахно. Фото: из личного архива.
Колмакова Татьяна Алексеевна. Фото: из личного архива.
Ксения Рожнёва. Фото: из личного архива.
Ксения. Фото: из личного архива.
Кузнецова Анна. Фото: из личного архива.
Куцебо Ангелина Андреева. Фото: из личного архива.
Лежнева Анна. Фото: из личного архива.
Линда Кушнарева. Фото: из личного архива.
Мария Медведникова. Фото: из личного архива.
Масалова Ксения. Фото: из личного архива.
Наталья Кухарева. Фото: из личного архива.
Оксана Кравченко. Фото: из личного архива.
Ольга Ленинг. Фото: из личного архива.
Ольга Ломакина. Фото: из личного архива.
Ольга Педа. Фото: из личного архива.
Ольга Сычева. Фото: из личного архива.
Ольга Хлыстунова. Фото: из личного архива.
Плотникова Данна. Фото: из личного архива.
Семыкина Олеся. Фото: из личного архива.
Соколова Екатерина. Фото: из личного архива.
Соколова Елена. Фото: из личного архива.
Софья Кашлева. Фото: из личного архива.
Стелла Еремеева. Фото: из личного архива.
Стёпкина Софья. Фото: из личного архива.
Татьяна Налимова. Фото: из личного архива.
Татьяна Недайводина. Фото: из личного архива.
Таша Ишеева. Фото: из личного архива.
Ульяна Грибановская. Фото: из личного архива.
Умарова Фарангиз. Фото: из личного архива.
Унтерберг Екатерина. Фото: из личного архива.
Чечулина Кристина. Фото: из личного архива.
Яна Казанцева. Фото: из личного архива.
Конкурс "Мисс Лето". Фото: Фото из свободных источников.

Победительница проекта получит недельный отдых для двоих в туристическом комплексе "Стик Тревел" и сертификат от "СПА-центра 77" на 5000 рублей. Приз за второе место – сертификат в PUMA на 5000 рублей и сертификат от бара XXXX на 7000 рублей. За третье место полагается сертификат от центра внешности и косметологии "Эксклюзив" на 4000 рублей. Кроме того, все финалистки конкурса получат сертификаты от комплекса открытых бассейнов "Пляж".

Для того чтобы проголосовать за одну из участниц, в правом нижнем углу фотографии поставьте оценку от 1 до 5. Система автоматически высчитает среднее арифметическое из всех оценок.

Голосование продлится до 13 июля включительно. Имена полуфиналисток мы узнаем 14 июля.

Организатор конкурса: ООО ИД "Алтапресс". Срок проведения: с 01.06.2017 г. по 22.07.2017 г. Подробную информацию о правилах проведения конкурса, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения смотрите здесь.

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