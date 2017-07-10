Конкурс красоты "Мисс Лето": голосование. 18+

Левченко Наталия. Фото: из личного архива. Александра Магирамова. Фото: из личного архива. Алена Штрумбергер. Фото: из личного архива. Алпатова Анжелика. Фото: из личного архива. Анна Ларионова. Фото: из личного архива. Ая Алтухова. Фото: из личного архива. Бескишкина Ирина. Фото: из личного архива. Виктория Волкова. Фото: из личного архива. Буценко Диана. Фото: из личного архива. Денисова Нина. Фото: из личного архива. Дудкина Елена. Фото: из личного архива. Екатерина Клепикова. Фото: из личного архива. Елизавета Коптюхина. Фото: из личного архива. Елизавета Михайлова. Фото: из личного архива. Елизавета Фролова. Фото: из личного архива. Журавлева Диана. Фото: из личного архива. Иконникова Ксения. Фото: из личного архива. Катерина Ивахно. Фото: из личного архива. Колмакова Татьяна Алексеевна. Фото: из личного архива. Ксения Рожнёва. Фото: из личного архива. Ксения. Фото: из личного архива. Кузнецова Анна. Фото: из личного архива. Куцебо Ангелина Андреева. Фото: из личного архива. Лежнева Анна. Фото: из личного архива. Линда Кушнарева. Фото: из личного архива. Мария Медведникова. Фото: из личного архива. Масалова Ксения. Фото: из личного архива. Наталья Кухарева. Фото: из личного архива. Оксана Кравченко. Фото: из личного архива. Ольга Ленинг. Фото: из личного архива. Ольга Ломакина. Фото: из личного архива. Ольга Педа. Фото: из личного архива. Ольга Сычева. Фото: из личного архива. Ольга Хлыстунова. Фото: из личного архива. Плотникова Данна. Фото: из личного архива. Семыкина Олеся. Фото: из личного архива. Соколова Екатерина. Фото: из личного архива. Соколова Елена. Фото: из личного архива. Софья Кашлева. Фото: из личного архива. Стелла Еремеева. Фото: из личного архива. Стёпкина Софья. Фото: из личного архива. Татьяна Налимова. Фото: из личного архива. Татьяна Недайводина. Фото: из личного архива. Таша Ишеева. Фото: из личного архива. Ульяна Грибановская. Фото: из личного архива. Умарова Фарангиз. Фото: из личного архива. Унтерберг Екатерина. Фото: из личного архива. Чечулина Кристина. Фото: из личного архива. Яна Казанцева. Фото: из личного архива. Конкурс "Мисс Лето". Фото: Фото из свободных источников.

Победительница проекта получит недельный отдых для двоих в туристическом комплексе "Стик Тревел" и сертификат от "СПА-центра 77" на 5000 рублей. Приз за второе место – сертификат в PUMA на 5000 рублей и сертификат от бара XXXX на 7000 рублей. За третье место полагается сертификат от центра внешности и косметологии "Эксклюзив" на 4000 рублей. Кроме того, все финалистки конкурса получат сертификаты от комплекса открытых бассейнов "Пляж".

Для того чтобы проголосовать за одну из участниц, в правом нижнем углу фотографии поставьте оценку от 1 до 5. Система автоматически высчитает среднее арифметическое из всех оценок.

Голосование продлится до 13 июля включительно. Имена полуфиналисток мы узнаем 14 июля.

Организатор конкурса: ООО ИД "Алтапресс". Срок проведения: с 01.06.2017 г. по 22.07.2017 г. Подробную информацию о правилах проведения конкурса, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения смотрите здесь.

Генеральный партнер.

Генеральный партнер.