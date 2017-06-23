Конкурс красоты "Мокрая майка": как выиграть поездку на двоих

В июне сайт altapress.ru совместно с комплексом открытых бассейнов "Пляж" запустили конкурс красоты "Мокрая майка". Мы решили подробно рассказать, что нужно сделать, чтобы выиграть отдых в Горном Алтае и стать звездой самого большого комплекса открытых бассейнов Барнаула.

Публикуй свое фото прямо сейчас! Организатор конкурса: ООО ИД "Алтапресс". Срок проведения: с 01.06.2017 г. по 15.07.2017 г. Подробную информацию о правилах проведения конкурса, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения смотрите здесь. 18+