Конкурс красоты "Мокрая майка": как выиграть поездку на двоих

821
Сегодня, 16:40.
Жизнь

В июне сайт altapress.ru совместно с комплексом открытых бассейнов "Пляж" запустили конкурс красоты "Мокрая майка". Мы решили подробно рассказать, что нужно сделать, чтобы выиграть отдых в Горном Алтае и стать звездой самого большого комплекса открытых бассейнов Барнаула. 

Мокрая майка.
Мокрая майка
Мокрая майка.
Мокрая майка
Мокрая майка.
Мокрая майка
Мокрая майка.
Мокрая майка
Мокрая майка.
Мокрая майка
Мокрая майка.
Мокрая майка
Мокрая майка.
Мокрая майка
Мокрая майка.
Мокрая майка
Мокрая майка.
Мокрая майка

Публикуй свое фото прямо сейчас!

Организатор конкурса: ООО ИД "Алтапресс". Срок проведения: с 01.06.2017 г. по 15.07.2017 г. Подробную информацию о правилах проведения конкурса, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения смотрите здесь.

18+

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Новости партнеров