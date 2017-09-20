Короли Бездорожья покорили "Сибирскую Монету"

В минувшие выходные на территории AltaiPalace состоялся I ежегодный Фестиваль Технических Видов Спорта – "Короли Бездорожья 2017". Спортивное событие собрало более 200 участников со всей Сибири.
Организаторами выступили компания "Алтай МОТО" и игорно-развлекательный комплекс "AltaiPalace". 16 и 17 сентября тишину живописного урочища Каим взорвал рёв моторов. Окрестности игорной зоны "Сибирская Монета" запестрели яркими цветами мотоциклов-эндуро. Горы, реки и поля покоряли мощные джипы и квадроциклы, рыча своими железными сердцами.
Строительство трассы для всех спортсменов началось двумя неделями ранее. Как сказал один из организаторов мероприятия, Владимир Север ("Алтай МОТО"), - "Мы строили трассу…как говорят, максимально поднимая планку…". Её сложность успели оценить все участники, назвав трек – лучшим в Сибири. Двухдневные выступления спортсменов сопровождались музыкой DJи живыми комментариями судей, наблюдавших за прохождением дистанции. В программу фестиваля вошли: финал чемпионата Сибири по эндуро, гонка "В сердце Алтая", гонка на квадроциклах "Квадро Драйв" и гонка внедорожников "Битва при Дворце".
По итогам соревнований, призовые места распределились следующим образом:
- Звание "Короля Бездорожья", в классе эндуро, получил Старостин Александр из Красноярска.
- Среди квадроциклистов "Королем Бездорожья" стал Наймиллер Андрей из Новосибирска.
- Среди джипов титул "Короля Бездорожья" завоевал Алексей Разумов из Барнаула.
Как отметил один из организаторов, Юрий Федоров (компания "Алтай МОТО"), - в следующем году Фестиваль станет ещё масштабнее и привлечёт внимание не только спортсменов из Сибири, но и со всей страны. В проекте: увеличение протяжённости трассы, отдельные детские треки и расширение количество номинаций и состязательных дисциплин.
По словам представителей AltaiPalace, дебютные "Короли Бездорожья" показали живой интерес гостей как туристов, так и местных жителей, к подобного рода событиям. Популяризация спорта и проведение такого уровня мероприятий – один из приоритетов игорно-развлекательного комплекса. Уже в октябре здесь пройдёт очередной внедорожный Фестиваль, среди представителей эндуро, джипов и квадроциклов. Как заявили в AltaiPalace, в планах на ближайшее будущее - провести и зимние спортивные мероприятия.
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