Короли Бездорожья покорили "Сибирскую Монету". Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Короли Бездорожья покорили "Сибирскую Монету". Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Короли Бездорожья покорили "Сибирскую Монету". Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Короли Бездорожья покорили "Сибирскую Монету". Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Короли Бездорожья покорили "Сибирскую Монету". Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Короли Бездорожья покорили "Сибирскую Монету". Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

Организаторами выступили компания "Алтай МОТО" и игорно-развлекательный комплекс "AltaiPalace". 16 и 17 сентября тишину живописного урочища Каим взорвал рёв моторов. Окрестности игорной зоны "Сибирская Монета" запестрели яркими цветами мотоциклов-эндуро. Горы, реки и поля покоряли мощные джипы и квадроциклы, рыча своими железными сердцами.

Строительство трассы для всех спортсменов началось двумя неделями ранее. Как сказал один из организаторов мероприятия, Владимир Север ("Алтай МОТО"), - "Мы строили трассу…как говорят, максимально поднимая планку…". Её сложность успели оценить все участники, назвав трек – лучшим в Сибири. Двухдневные выступления спортсменов сопровождались музыкой DJи живыми комментариями судей, наблюдавших за прохождением дистанции. В программу фестиваля вошли: финал чемпионата Сибири по эндуро, гонка "В сердце Алтая", гонка на квадроциклах "Квадро Драйв" и гонка внедорожников "Битва при Дворце".

По итогам соревнований, призовые места распределились следующим образом:

Звание "Короля Бездорожья", в классе эндуро, получил Старостин Александр из Красноярска.

Среди квадроциклистов "Королем Бездорожья" стал Наймиллер Андрей из Новосибирска.

Среди джипов титул "Короля Бездорожья" завоевал Алексей Разумов из Барнаула.

Как отметил один из организаторов, Юрий Федоров (компания "Алтай МОТО"), - в следующем году Фестиваль станет ещё масштабнее и привлечёт внимание не только спортсменов из Сибири, но и со всей страны. В проекте: увеличение протяжённости трассы, отдельные детские треки и расширение количество номинаций и состязательных дисциплин.

По словам представителей AltaiPalace, дебютные "Короли Бездорожья" показали живой интерес гостей как туристов, так и местных жителей, к подобного рода событиям. Популяризация спорта и проведение такого уровня мероприятий – один из приоритетов игорно-развлекательного комплекса. Уже в октябре здесь пройдёт очередной внедорожный Фестиваль, среди представителей эндуро, джипов и квадроциклов. Как заявили в AltaiPalace, в планах на ближайшее будущее - провести и зимние спортивные мероприятия.