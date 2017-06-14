Космонавтам на орбиту доставят колбаски и хрен

Экипажу МКС доставят запас еды, сухие грузы, топливо и воду.

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-06" будет запущен на ракете "Союз-2.1". Экипаж Международной космической станции получит не совсем стандартный набор питания — аджику, хрен и 20 упаковок колбасок, пишет ura.ru.

"На корабле "Прогресс МС-06" уложены свежие фрукты и овощи, в том числе яблоки, 15 килограммов, а также колбаски "Пиколини" — 10 упаковок со вкусом "Пармезан" и 10 упаковок со вкусом "Хамон", аджика и хрен столовый", — цитирует заведующего отделом питания Института медико-биологических проблем Александра Агуреева "Газета.Ru".

В общей сложности "Прогресс МС-06" доставит на МКС около 2,5 тонны разных грузов.

Пуск РН "Союз-2.1а" с ТГК "Прогресс МС-06" стартовал 14 июня в 12.20.13 мск.