Космонавтам на орбиту доставят колбаски и хрен

14 июня с космодрома "Байконур" стартует грузовой космический корабль "Прогресс МС-06".
Экипажу МКС доставят запас еды, сухие грузы, топливо и воду.
Грузовой космический корабль "Прогресс МС-06" будет запущен на ракете "Союз-2.1". Экипаж Международной космической станции получит не совсем стандартный набор питания — аджику, хрен и 20 упаковок колбасок, пишет ura.ru.
"На корабле "Прогресс МС-06" уложены свежие фрукты и овощи, в том числе яблоки, 15 килограммов, а также колбаски "Пиколини" — 10 упаковок со вкусом "Пармезан" и 10 упаковок со вкусом "Хамон", аджика и хрен столовый", — цитирует заведующего отделом питания Института медико-биологических проблем Александра Агуреева "Газета.Ru".
В общей сложности "Прогресс МС-06" доставит на МКС около 2,5 тонны разных грузов.
Пуск РН "Союз-2.1а" с ТГК "Прогресс МС-06" стартовал 14 июня в 12.20.13 мск.
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