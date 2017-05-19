Краевой суд изменил приговор экс-мэру Барнаула Игорю Савинцеву

19 мая краевой суд рассмотрел апелляцию на приговор по делу Игоря Савинцева. Ранее Центральный районный суд назначил ему наказание в виде 4 лет условно и штраф в 370 тысяч рублей. Однако адвокаты обжаловали приговор и требовали признать Савинцева невиновным. Апелляцию подала и прокуратура, которая просила для бывшего градоначальника 5 лет колонии.

В итоге краевой суд пересмотрел приговор: увеличил штраф до 400 тыс. рублей и запретил Савинцеву занимать руководящие должности в органах местного самоуправления в течение 2 лет. По остальным пунктам приговор остался без изменений.

Савинцева обвиняли в том, что он присвоил себе и своим сыновьям несколько участков. Судья заявила, что Савинцевы оформили аренду муниципальных участков на номинальных правообладателей, чтобы скрыть свое отношение к этой земле. По мнению обвинения, Савинцевы планировали перевести участки в свою собственность.

Экс-мэру смягчили приговор в связи с его состоянием здоровья (он перенес инсульт), состоянием здоровья его жены, а также наличием наличием двух внуков на иждивении. Также суд принял во внимание, что у экс-мэра много наград и он ветеран труда Алтайского края. Отягчающих обстоятельств следствие не нашло.

Прокуратура потребовала участок

Отметим, что накануне рассмотрения апелляции прокурор Барнаула Владимир Елизаров заявил требование вернуть незаконно предоставленные земельные участки по Змеиногорскому тракту, 83, ул.Пролетарской, 89 и ул.Никитина, 116.

В прокуратуре заявляют, что 28 апреля ведомство предложило администрации Барнаула вернуть участки в муниципалитет, однако "до настоящего времени администрацией города действенных мер принято не было".

Поэтому 18 мая прокуратура внесла представление главе администрации Барнаула Сергею Дугину, а также направила иск в суд с требованием отменить право собственности на участок по адресу Змеиногорский тракт, 83. Также ведомство потребовало наложить арест на землю. В ходе суда свидетели обвинения заявляли, что по этому адресу сын бывшего градоначальника Максим Савинцев построил себе коттедж.