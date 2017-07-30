Крановщик снял на видео круглую радугу

"Только с такой высоты обычную радугу после дождя можно увидеть в новом виде — она будет выглядеть не как привычная арка, а как полный круг. Сейчас такой вид доступен из кабины башенного крана, строящего небоскреб", — говорится в описании к ролику.

Снять полную радугу удается довольно редко. Обычно это получается сделать с большой высоты, например из иллюминатора самолета, пишет mixnews.lv.