Крановщик снял на видео круглую радугу

Крановщик, работающий в Санкт-Петербурге на строительстве в Лахта-центре башни высотой 462 метра, снял на видео круглую радугу.
"Только с такой высоты обычную радугу после дождя можно увидеть в новом виде — она будет выглядеть не как привычная арка, а как полный круг. Сейчас такой вид доступен из кабины башенного крана, строящего небоскреб", — говорится в описании к ролику.
Снять полную радугу удается довольно редко. Обычно это получается сделать с большой высоты, например из иллюминатора самолета, пишет mixnews.lv.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.