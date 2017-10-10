Красноярский поезд сбил 17 баранов, которых бросил пастух

Красноярский поезд сбил 17 овец на участке железнодорожного полотна перегона "ст. Кравченко — ст. Саянская". В происшествии обвинили пастуха.
Сотрудники полиции ЛО МВД России на ст. Иланская установили, что в деревне Калиновка Партизанского района 28-летний местный житель пас скот на договорной основе. Вечером после выпаса он погнал баранов в деревню. Подогнав животных к селу, пастух оставил их без присмотра, а сам вернулся в поле за коровами. Дальнейшее передвижение стада баранов он не проконтролировал.
Утром следующего дня к пастуху обратились хозяева овец и сообщили о пропаже 17 голов скота. Фрагменты тел животных обнаружили на железнодорожной насыпи протяженностью 100 метров.
В отношении незадачливого пастуха возбудили административное дело за нарушение правил выпаса скота вблизи железнодорожного пути.
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