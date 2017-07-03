В Барнауле девушка обокрала парней, которые пустили её к себе пожить

Как altapress.ru сообщила старший помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Елена Сербова, горожанка обокрала своих знакомых в их же квартире. Из кармана джинсов одного парня она взяла телефон стоимостью 4 000 рублей, а из кармана джинсов другого молодого человека — 6 000 рублей. На этом девушка не успокоилась и утащила со стола еще 400 рублей.

Потерпевшие сами пустили злоумышленницу к себе в дом, когда познакомились с ней. Она сказала им, что ей негде жить, и добрые парни позволили ей "перекантоваться". После очередного совместного распития спиртных напитков, когда потерпевшие уснули, девушка и похитила их имущество. В телефон она вставила сим-карту и стала им пользоваться, а деньги потратила на свои нужды.

Несмотря на все случившееся, злоумышленницу уже простили. Однако суд над ней все же состоится.