Как в сериале: в Рубцовске раскрыли кражу благодаря окурку преступника

Как сообщил помощник прокурора Рубцовска Данил Антонов, в 2016 году местный житель украл четыре автомобильных колеса из гаражного бокса общей стоимостью более 10 тыс. рублей. В ходе осмотра места преступления следователь обнаружил окурок, который злоумышленник бросил рядом с местом преступления. По результатам экспертизы генетический профиль, имевшийся на окурке, поставили на учет.

В 2017 году обвиняемый попал в поле зрения правоохранительных органов и его генетический профиль поместили в федеральную базу данных геномной информации. Компьютерная программа обнаружила совпадение с генетическим профилем следа, обнаруженного на окурке с места происшествия. Под тяжестью улик молодой человек признал вину.

Парню грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.