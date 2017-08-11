Как в сериале: в Рубцовске раскрыли кражу благодаря окурку преступника

В Рубцовске будут судить 24-летнего местного жителя за кражу из гаража. Раскрыть преступление помог окурок, который злоумышленник бросил рядом с местом преступления.
Как сообщил помощник прокурора Рубцовска Данил Антонов, в 2016 году местный житель украл четыре автомобильных колеса из гаражного бокса общей стоимостью более 10 тыс. рублей. В ходе осмотра места преступления следователь обнаружил окурок, который злоумышленник бросил рядом с местом преступления. По результатам экспертизы генетический профиль, имевшийся на окурке, поставили на учет.
В 2017 году обвиняемый попал в поле зрения правоохранительных органов и его генетический профиль поместили в федеральную базу данных геномной информации. Компьютерная программа обнаружила совпадение с генетическим профилем следа, обнаруженного на окурке с места происшествия. Под тяжестью улик молодой человек признал вину.
Парню грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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